Vereador Gabriel Monteiro é alvo de operação sobre vazamento de vídeo íntimo com adolescente; veja

Nesta quinta-feira (07), a Polícia Civil do Rio de Janeiro cumpriu 11 mandados de busca e apreensão em uma operação que apura o vazamento de um vídeo íntimo do vereador Gabriel Monteiro (PL-RJ) com uma adolescente de 15 anos. O parlamentar e outras 6 pessoas são os alvos da operação. Ele acusa ex-funcionários de vazarem o vídeo para prejudicá-lo.

Os policiais foram até a casa do vereador na Barra da Tijuca e em seu gabinete na Câmara Municipal. O delegado Luis Armond da 42ª DP (Recreio), responsável pela investigação, requisitou que durante a operação, tablets, computadores e celulares fossem apreendidos. Não houve mandado de prisão, mas Gabriel Monteiro foi encaminhado para a delegacia para prestar esclarecimentos.

O vereador também é alvo de uma representação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Ex-funcionários denunciaram Gabriel Monteiro por assédio moral, sexual, agressão e uso indevido de servidores. O parlamentar pode ter seu mandato cassado por falta de decoro.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política)