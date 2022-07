Apresentador culpa vítimas por assédio e é afastado de emissora após polêmica

Na segunda-feira (11), durante a apresentação do programa “Voz do Litoral”, da emissora TVCI, o apresentador Tony Lagos fez um comentário culpabilizando vítimas de estupro e assédio. De acordo com o apresentador, há casos em que as mulheres dão liberdade para o ato. Na noite desta terça-feira (12), a TVCI informou que Tony está afastado por tempo indeterminado do programa.

VEJA MAIS

“Para um homem chegar ao ponto de mexer com uma mulher, cantar, passar a mão é porque ela, ali atrás, também deu uma certa liberdade, porque a mulher, quando ela se impõe, ela impõe respeito. O homem não é burro. Qual o homem que vai fazer gracinha ou vai querer passar a mão na mulher?", disse o apresentador, na edição do jornal.

A fala de Lagos repercutiu imediatamente nas redes sociais e muitos internautas, entre eles artistas, estão pedindo o desligamento definitivo do apresentador. “O absurdo foi ao ar ontem, no programa Voz do Litoral, comandado por Tony Lagos, no mesmo dia em que mais um caso de estupro chocou o país”, escreveu uma internauta, falando também sobre o caso do anestesista que estuprou uma paciente em um hospital do Rio de Janeiro.

Em nota publicada na terça-feira (12), a TVCI repudiou a atitude e declarou que não compactua com a opinião de Tony. “Em meio aos últimos três casos que repercutiram na mídia nacional e outros que acontecem a todo momento, a TVCI como emissora do litoral, também entende a necessidade de um jornalista que dê voz a vítimas de violências e não colabore para a revitimização”, diz a nota.

No mesmo dia em que a nota foi publicada, o apresentador voltou ao programa e disse que a fala não era relacionada com o caso do anestesista e, sim, sobre outro caso de assédio. Tony ainda complementa dizendo não se incomodar com os comentários de quem “quer prejudicá-lo”.

“Eu, ontem, fiz um comentário a respeito do amigo que matou o outro [após ter assediado a esposa]. Em momento algum, eu disse que a mulher do amigo se abriu para o cara, deu espaço para aquele rapaz mexer com ela, até porque eu não sei, não estava no local onde tudo aconteceu”, iniciou.

Na sequência, o apresentador reafirma a opinião e repete o comentário feito na edição anterior do jornal. "Eu falei que, muitas vezes, pode ser que aconteça isso também [da mulher dar liberdade para ser assediada], mas em momento algum eu dei a minha opinião sobre exatamente aquele caso [ do anestesista]. O telespectador entende o que eu quero dizer”, finalizou Tony.

Horas depois, a emissora paranaense publicou outra nota se referindo à fala do apresentador como “comentário inaceitável” e comunicou o afastamento de Tony Lagos por tempo indeterminado da apresentação do programa “Voz do Litoral.

“A partir desta quarta-feira (13), quem apresenta o 'Voz do Litoral', é a jornalista Diana Tulio, profissional com 14 anos de trabalho dentro da emissora”, escreveu a TCVI.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)