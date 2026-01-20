Capa Jornal Amazônia
Médica do Samu é afastada após declarar morte de mulher que estava viva

Vítima foi identificada como Fernanda Cristina Policarpo foi vítima de um atropelamento em uma rodovia

Riulen Ropan
fonte

Equipe do Samu foi acionada e, no local, a médica responsável pelo atendimento constatou o óbito. (Foto: Reprodução / Conecta Bauru)

Uma médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi afastada de suas funções após declarar a morte de uma mulher que ainda apresentava sinais vitais, em Bauru, no interior de São Paulo. O caso aconteceu no domingo (18), na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), e a médica foi afastada na última segunda-feira (19).

A vítima foi identificada como Fernanda Cristina Policarpo, de 29 anos. Ela foi atropelada ao tentar atravessar a rodovia, na altura do km 351. Uma equipe do Samu foi acionada e, no local, a médica responsável pelo atendimento constatou o óbito, cobrindo o corpo com uma manta térmica.

Socorristas identificaram sinais vitais

Minutos depois, equipes da concessionária Eixo SP, responsável pela rodovia, chegaram ao local e perceberam que Fernanda ainda apresentava sinais vitais. Os socorristas iniciaram manobras de reanimação, incluindo massagem cardíaca e tentativas de intubação.

A vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro Central (PSC) de Bauru e, posteriormente, transferida para o Hospital de Base, onde permanece internada na UTI. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, o estado de saúde é considerado grave.

Médica é afastada e caso passa por investigação

A Secretaria Municipal de Saúde de Bauru informou que a médica foi afastada preventivamente, até a conclusão de uma sindicância interna que apura as circunstâncias do atendimento.

Em nota, a prefeitura afirmou que o caso está sendo tratado “com prioridade e responsabilidade”.

Polícia investiga o atropelamento

A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil como lesão corporal culposa na direção de veículo. O motorista do veículo envolvido relatou que a vítima atravessou a pista repentinamente, sem tempo hábil para frear.

Ele permaneceu no local, prestou socorro e foi submetido ao teste do etilômetro, que não apontou consumo de álcool. O caso segue sob investigação.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

Palavras-chave

Médica do samu afastada

Médica constata morte de mulher ainda viva
Brasil
.
