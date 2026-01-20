Médica do Samu é afastada após declarar morte de mulher que estava viva

Uma médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi afastada de suas funções após declarar a morte de uma mulher que ainda apresentava sinais vitais, em Bauru, no interior de São Paulo. O caso aconteceu no domingo (18), na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), e a médica foi afastada na última segunda-feira (19).

A vítima foi identificada como Fernanda Cristina Policarpo, de 29 anos. Ela foi atropelada ao tentar atravessar a rodovia, na altura do km 351. Uma equipe do Samu foi acionada e, no local, a médica responsável pelo atendimento constatou o óbito, cobrindo o corpo com uma manta térmica.

Socorristas identificaram sinais vitais

Minutos depois, equipes da concessionária Eixo SP, responsável pela rodovia, chegaram ao local e perceberam que Fernanda ainda apresentava sinais vitais. Os socorristas iniciaram manobras de reanimação, incluindo massagem cardíaca e tentativas de intubação.

VEJA MAIS

A vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro Central (PSC) de Bauru e, posteriormente, transferida para o Hospital de Base, onde permanece internada na UTI. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, o estado de saúde é considerado grave.

Médica é afastada e caso passa por investigação

A Secretaria Municipal de Saúde de Bauru informou que a médica foi afastada preventivamente, até a conclusão de uma sindicância interna que apura as circunstâncias do atendimento.

Em nota, a prefeitura afirmou que o caso está sendo tratado “com prioridade e responsabilidade”.

Polícia investiga o atropelamento

A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil como lesão corporal culposa na direção de veículo. O motorista do veículo envolvido relatou que a vítima atravessou a pista repentinamente, sem tempo hábil para frear.

Ele permaneceu no local, prestou socorro e foi submetido ao teste do etilômetro, que não apontou consumo de álcool. O caso segue sob investigação.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)