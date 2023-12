Censo 2022: Brasil se declara mais pardo do que branco pela 1ª vez, diz IBGE

O número de brasileiros que se declaram pardos cresceu 11,9% desde 2010, passando o índice dos que se auto intitulam brancos, segundo dados do Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados nesta sexta-feira (22). Também cresceu o número de quem se declara preto e indígena.

De acordo com a pesquisa, os brancos somam 88,2 milhões no país, com 43,5%. Em 2010, eram o maior grupo, com 47,7%. Hoje, os pardos integram o maior grupo, com 45,3% da população, totalizando 92,1 milhões.

Confira os números do Censo 2022

Pardos : 45,3% da população (92,1 mi). Em 2010, eram 43,1%

: 45,3% da população (92,1 mi). Em 2010, eram 43,1% Brancos : 43,5% da população (88,2 mi). Em 2010, eram 47,7%

: 43,5% da população (88,2 mi). Em 2010, eram 47,7% Pretos : 10,2% da população (20,7 mi). Em 2010, eram 7,6%

: 10,2% da população (20,7 mi). Em 2010, eram 7,6% Indígenas : 0,8% da população (1,7 mi). Em 2010, eram 0,5%

: 0,8% da população (1,7 mi). Em 2010, eram 0,5% Amarelos: 0,4% da população (850 mil). Em 2010, eram 1,1%

As raças por regiões

Os pardos são a maioria da população Nordeste (59,6%), do Norte (67,2%) e do Centro-Oeste (52,4%).

são a maioria da população Nordeste (59,6%), do Norte (67,2%) e do Centro-Oeste (52,4%). Os brancos são a maioria na região Sul (72,6%), e quase a metade da população do Sudeste (49,9%).

são a maioria na região Sul (72,6%), e quase a metade da população do Sudeste (49,9%). As regiões com maiores concentrações de população preta são o Nordeste com 13% e o Sudeste, com 10,6%.

são o Nordeste com 13% e o Sudeste, com 10,6%. Já os amarelos têm maior concentração no Sudeste (0,7%) e Sul e Centro-Oeste, com 0,4%, mesmo peso relativo nacional.

Raças por municípios

Os pardos são o maior grupo em mais da metade dos municípios do país – 3.248 das 5.570 cidades. Os brancos, em 2.284.

Em apenas 33 cidades brasileiras os indígenas são a cor ou raça predominante e a preta, em 9. Os amarelos não são maioria em nenhuma cidade brasileira.

Auto declaração entre as idades

A população com idade de 15 a 29 anos é a que menos se identifica como branca. Para essa faixa etária, 48,7% se consideram pardos, valor acima do declarado pela população total do Brasil (45,3%). Já os brasileiros com 75 anos ou mais são os que mais se reconhecem como brancos, 55,6%.

Mais velhos: amarelos; mais jovens, indígenas

A população que se declara como amarela é a mais envelhecida do país. O IBGE estipula uma taxa, o chamado de índice de envelhecimento, a partir da comparação do número de idosos (60 anos ou mais) com a população de 14 anos ou mais.

A média nacional do índice é 80. Já entre os amarelos, chega a 266,5 – mais que o triplo. Os indígenas, população menos envelhecida, tem índice de 35, 6.

Homens são maioria entre os pretos

A população preta é a única em que há mais homens que mulheres. Para cada 100 mulheres pretas, há 103,9 homens pretos. No geral, a população brasileira é majoritariamente feminina, e há 94,2 homens para cada 100 mulheres.

