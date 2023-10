No Pará, Belém é a cidade com maior número de pessoas com 100 anos ou mais

O novo Censo Demográfico divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta sexta-feira (27), aponta um dado interessante: Belém é a cidade paraense com a maior quantidade de pessoas com 100 anos ou mais, somando 307 em números absolutos. Atrás da capital, aparecem as cidades de Ananindeua (80 pessoas), Breves (65), Abaetetuba (56), Cametá (50), Barcarena (39), Oeiras do Pará (34), Igarapé-Miri (34), Curralinho (33) e Santarém (29).

De acordo com os resultados do Censo, a população de idosos no Brasil vem crescendo ao longo das décadas, assim como no Pará, embora abaixo da média nacional. Em percentual, 64,6% da população paraense têm idades que vão de 15 a 59 anos, faixa etária que reúne 5.253.406 de pessoas. Já 24,5% da população do Pará são representados por crianças e adolescentes (0 a 14 anos), ou um total de 1.991.197 habitantes; e 10,7% são idosos (60 anos ou mais), cerca de 876.422 pessoas.

Um dos destaques observados pelo coordenador técnico estadual do Censo 2022, Luiz Cláudio Martins, foi quanto ao índice de envelhecimento, que mostra a relação entre a quantidade de pessoas com 65 anos ou mais e a população de 0 a 14 anos - quanto maior o indicador, mais envelhecida é a população.

Enquanto o Brasil teve índice de 55,24 e o Pará de 29,6, Belém foi o município paraense com o maior índice de envelhecimento: 59,5. Em seguida, aparecem Nova Timboteua (58), Peixe-Boi (52,6), Marapanim (49,2) e Conceição do Araguaia (45,3). O município de Bagre teve o menor índice de envelhecimento do Pará: 8,7.

“Belém é, dentro do Estado, a cidade que possui o maior índice de envelhecimento. Na capital esse índice é de 59, o que significa que existem 59 pessoas de 60 anos ou mais de idade para cada grupo de 100. Só para se ter uma ideia, no Pará, o índice é de 29, olha a diferença. Isso espelha uma população mais envelhecida na capital em relação ao contexto do Estado como um todo”, detalha o especialista.

Municípios

Ainda falando de idade, a pesquisa listou os municípios paraenses com os maiores percentuais de idosos - pessoas com pelo menos 60 anos de idade. São eles Nova Timboteua (16,25% da população total), São João da Ponta (16,19%), Peixe-Boi (16%), Belém (15,76%), Magalhães Barata (15,39%), Marapanim (15,37%), Conceição do Araguaia (14,73%), Maracanã (14,45%), São Francisco do Pará (14,44%), Primavera (14,28%).

Em relação ao grupo de jovens e adultos, de idade entre 15 e 59 anos, a predominância fica com Rondon do Pará (69,29% da população municipal) Santa Izabel do Pará (69,09%), Ulianópolis (68,93%), Marituba (68,26%), Parauapebas (68,07%), Ananindeua (68,06%), Canaã dos Carajás (67,76%), Castanhal (67,14%), Santa Cruz do Arari (67,08%) e Baião (66,92%).

Já os municípios que têm o maior percentual de pessoas na faixa etária de 0 a 14 anos, ou seja, crianças e adolescentes, são Melgaço (38,54% da população total), Bagre (38,23% da população), Jacareacanga (37,61%), Anajás (34,66%), Portel (33,89%), Chaves (33,36%), Breves (33,01%), Afuá (32,86%), Curralinho (32,25%) e Gurupá (31,66%)

Há ainda o recorte sobre o grupo de municípios que possuem a maior população na faixa etária voltada para o mercado de trabalho, entre 15 e 64 anos de idade. “Dois municípios tiveram crescimento demográfico significativo nesse Censo, em relação ao anterior, que foram Canaã dos Carajás e Parauapebas. Esses dois municípios têm uma população significativa dessa faixa etária, porque têm um mercado de trabalho muito aquecido. Isso me chamou atenção”, comenta o especialista do IBGE