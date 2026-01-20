Adolescente de 15 anos morre após choque elétrico ao usar celular na tomada em Augusto Corrêa

Uma adolescente identificada como Beatriz Diniz, de 15 anos, morreu após ser atingida por uma descarga elétrica enquanto utilizava o celular ligado à tomada na zona rural de Augusto Corrêa, no nordeste paraense. O acidente ocorreu na noite de quinta-feira (15), na comunidade de Jutaí, dentro da casa onde a vítima vivia com a família. A jovem ficou hospitalizada, mas não resistiu e faleceu na segunda-feira (19).

De acordo com relatos iniciais, a jovem estava usando o aparelho quando sofreu o choque e caiu ao solo. Beatriz ficou com queimaduras graves, classificadas como de segundo e terceiro grau. Ela recebeu os primeiros socorros de vizinhos e familiares e foi encaminhada inicialmente para atendimento em Bragança.

Em razão da gravidade, a vítima foi transferida às pressas para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua, onde passou por procedimento cirúrgico e foi internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Depois de quatro dias de internação, apesar dos esforços médicos, a adolescente não resistiu às complicações e morreu.

Ainda não há confirmação oficial sobre o que provocou o choque elétrico. Uma das suspeitas levantadas é que uma oscilação no fornecimento de energia possa ter contribuído para o acidente, hipótese que deve ser analisada pelas autoridades. O falecimento da adolescente gerou grande comoção na região onde ela vivia com a família. Amigos e parentes lamentaram nas redes sociais a perda precoce da jovem.