Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Adolescente de 15 anos morre após choque elétrico ao usar celular na tomada em Augusto Corrêa

A vítima ficou hospitalizada por quatro dias, mas não resistiu às complicações

O Liberal
fonte

Adolescente de 15 anos morre após choque elétrico ao usar celular na tomada em Augusto Corrêa. (Foto: Redes Sociais)

Uma adolescente identificada como Beatriz Diniz, de 15 anos, morreu após ser atingida por uma descarga elétrica enquanto utilizava o celular ligado à tomada na zona rural de Augusto Corrêa, no nordeste paraense. O acidente ocorreu na noite de quinta-feira (15), na comunidade de Jutaí, dentro da casa onde a vítima vivia com a família. A jovem ficou hospitalizada, mas não resistiu e faleceu na segunda-feira (19).

De acordo com relatos iniciais, a jovem estava usando o aparelho quando sofreu o choque e caiu ao solo. Beatriz ficou com queimaduras graves, classificadas como de segundo e terceiro grau. Ela recebeu os primeiros socorros de vizinhos e familiares e foi encaminhada inicialmente para atendimento em Bragança.

Em razão da gravidade, a vítima foi transferida às pressas para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua, onde passou por procedimento cirúrgico e foi internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Depois de quatro dias de internação, apesar dos esforços médicos, a adolescente não resistiu às complicações e morreu.

Ainda não há confirmação oficial sobre o que provocou o choque elétrico. Uma das suspeitas levantadas é que uma oscilação no fornecimento de energia possa ter contribuído para o acidente, hipótese que deve ser analisada pelas autoridades. O falecimento da adolescente gerou grande comoção na região onde ela vivia com a família. Amigos e parentes lamentaram nas redes sociais a perda precoce da jovem.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Descarga elétrica
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

ASSASSINATO

Filho mata pai após confusão provocada por bola de futebol; entenda o caso

Alguns familiares relataram que os dois tinham um relacionamento conturbado

20.01.26 14h29

TRISTEZA

Adolescente de 15 anos morre após choque elétrico ao usar celular na tomada em Augusto Corrêa

A vítima ficou hospitalizada por quatro dias, mas não resistiu às complicações

20.01.26 13h06

INTERVENÇÃO

Ação policial em Marabá termina com suspeito de tráfico de drogas morto e 2 adolescentes apreendidos

O caso foi registrado na noite de segunda-feira (19)

20.01.26 12h24

INVESTIGAÇÃO

Dois adultos e uma criança são baleados em ataque a tiros em Tucumã

O crime ocorreu na noite de segunda-feira (19)

20.01.26 12h05

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

homicídio

Mulher trans é presa por matar ex-namorada na frente do filho da vítima

Crime teria sido motivado por ciúmes; vítima morreu após ser levada para UPA

19.01.26 23h05

polícia

'Alemão' é morto ao trocar tiros com a polícia na Baixada Fluminense, em Icoaraci

De acordo com informações da polícia, o homem era apontado como integrante de uma facção criminosa

20.01.26 0h01

polícia

Faccionado morre após confronto com a polícia durante perseguição em Ananindeua

O caso foi registrado nas proximidades da Praça Tancredo Neves

20.01.26 0h15

TRAGÉDIA

Pai e filha morrem e crianças ficam feridas após descarga elétrica em rua de Altamira

O caso foi registrado na manhã de segunda-feira (19)

20.01.26 11h27

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda