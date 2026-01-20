'Prêmio de R$ 50 mil': Golpista usa IA para se disfarçar de apresentador de TV e enganar vítima

Uma servidora pública do Distrito Federal foi vítima de um golpe, no domingo (11), após receber uma videochamada de um golpista que estava utilizando a imagem de um apresentador de TV, alegando que ela havia ganhado um prêmio de R$ 50 mil. O crime foi realizado com a tecnologia deepfake, uma ferramenta de Inteligência Artificial que pode clonar imagem e voz de outras pessoas na web.

Em entrevista ao portal Metrópoles, a vítima, que preferiu não ser identificada, contou que o criminoso utilizou a foto e a voz do apresentador Renato Ambrósio, que é apresentador do "Viva Sorte", um título de capitalização que permite concorrer a prêmios em dinheiro e diversos outros bens materiais. Os sorteios são sempre realizados aos domingos, por meio das redes oficiais da própria premiação.

“Recebi uma videochamada pelo WhatsApp, de um número de São Paulo, com a foto de perfil do programa Viva Sorte. Quando atendi, apareceu o apresentador Renato Ambrosio, que falou meu nome e disse que eu havia ganhado R$ 50 mil. Como eu realmente comprava títulos de capitalização do sorteio, não desconfiei. Parecia tudo muito real”, revelou a vítima em entrevista ao portal Metrópoles.

Segundo a vítima, ela chegou a pular de alegria quando soube que iria ganhar o prêmio, porque costumava jogar diversas vezes no "Viva Sorte" e acreditou mais ainda porque o golpista havia dito o seu nome completo e e-mail na ligação.

“Ele chegou a perguntar o que eu faria com os R$ 50 mil e disse que, no dia seguinte, a produção do programa entraria em contato para marcar a gravação da entrega de um cheque simbólico”, disse a vítima.

Como funciona o golpe e como se proteger

O golpista orientou que ela compartilhasse a tela do celular quando acessasse o aplicativo do banco e foi então que ela começou a desconfiar e chamou os filhos para verificar a veracidade da ligação. Ao realizar uma pesquisa rápida na internet, um deles encontrou um vídeo alertando sobre esse tipo de golpe na página oficial do verdadeiro apresentador do programa, Renato Ambrósio.

Imediatamente, a vítima viu que se tratava realmente de um golpe e encerrou a ligação com o golpista. Após o episódio, ela denunciou o caso a uma delegacia da Polícia Civil do DF porque, apesar de não ter informado seus dados bancários, o golpista tinha sua imagem e seu CPF, além de seu nome completo e e-mail que ele havia dito durante a tentativa de realização do golpe.

A orientação básica é não compartilhar a tela do celular com desconhecidos. Ainda, não revelar senhas de banco ou informações sensíveis, como CPF, a quem não se conhece.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)