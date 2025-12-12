Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Golpe do Presente: criminosos usam datas comemorativas para aplicar fraudes; saiba como se proteger

Fraudadores se passam por entregadores e lojas famosas para aplicar golpes durante datas comemorativas

Riulen Ropan
fonte

Suposto entregador aparece na sua casa dizendo ter um presente para você. (Foto: Freepik)

Ser presenteado é sempre bom, mas essa expectativa virou alvo de criminosos. O chamado Golpe do Presente tem feito vítimas em várias cidades do país, principalmente em datas como aniversário, Dia das Mães, dos Pais e dos Namorados.

O que é o Golpe do Presente

O golpe começa quando um suposto entregador aparece na sua casa dizendo ter um presente para você. Para liberar a entrega, ele afirma ser necessário pagar uma taxa, geralmente justificada como frete ou tentativa de entrega anterior.

Ao inserir o cartão na maquininha, o valor cobrado é muito maior do que o informado. O golpista usa técnicas de engenharia social para convencer a vítima e manipular o valor sem que ela perceba.

A fraude também ocorre de maneira online: criminosos enviam mensagens por WhatsApp, SMS ou e-mail se passando por lojas famosas e pedem um pagamento via Pix para liberar um brinde.

Como se proteger do Golpe do Presente

1. Desconfie de entregas surpresa

Se você não está esperando nada, questione. Entre em contato com a suposta loja ou com a pessoa que teria enviado o presente. Não aceite justificativas vagas.

2. Não pague taxas extras

Presentes legítimos não exigem cobrança de taxa na porta. Se o entregador pedir dinheiro ou pagamento na maquininha, recuse.

3. Confira o valor na maquininha

Se decidir pagar, olhe atentamente o visor antes de digitar a senha ou aproximar o cartão.

Nunca entregue seu cartão ao entregador — isso evita trocas ou clonagens.

4. Cuidado com mensagens sobre brindes

Criminosos enviam mensagens dizendo que você ganhou um brinde ou foi sorteado em alguma promoção. Eles pedem pagamento via Pix e, se a vítima não perceber que a chave está registrada em nome de pessoa física, perde o dinheiro.

Antes de pagar qualquer valor, confirme nos canais oficiais da loja a existência da promoção.

Ao realizar pagamentos, verifique se o destinatário é realmente uma empresa.

Como evitar cair em golpes

  • Desconfie de entregas inesperadas.
  • Não faça pagamentos para liberar presentes.
  • Confira sempre o nome de quem recebe o Pix.
  • Utilize canais oficiais para confirmar promoções ou brindes.

Ficar atento é a melhor forma de evitar prejuízos.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

Palavras-chave

Golpe do presente

saiba como se proteger

golpe
Variedades
