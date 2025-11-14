Capa Jornal Amazônia
Chip Clonado: Conheça o golpe e 4 sinais para saber se você foi vítima

Criminosos acessam chamadas, mensagens e senhas transferindo seu número para um novo chip. Veja como se proteger e agir rapidamente.

Jennifer Feitosa
fonte

Ao realizar o golpe, os criminosos conseguem acesso a diversas informações importantes da vítima (Pascal 📷 / Pexels)

A clonagem de chip, conhecida como SIM Swap, ocorre sem contato direto com a vítima, mas sim através do mundo virtual. Criminosos convencem a operadora a transferir o número do telefone para um novo chip.

Em poucos segundos, eles obtêm controle de chamadas, mensagens e códigos de autenticação da vítima. É crucial agir com rapidez ao identificar os primeiros sinais do golpe.

Este golpe permite que o criminoso obtenha a posse do chip ao conseguir a transferência do número de telefone da vítima para um novo chip. Este processo é realizado apenas convencendo a operadora de telefonia.

O que os criminosos acessam com o chip clonado

Com o número transferido, os criminosos acessam chamadas, mensagens e códigos de autenticação enviados para aquele contato. A vítima, por sua vez, perde o sinal de seu próprio chip, evidenciando o ataque.

Ao realizar o golpe de SIM Swap, os criminosos conseguem acesso a diversas informações importantes da vítima. Eles podem visualizar e utilizar dados sensíveis que transitam pelo número clonado. Entre eles:

  • Dados bancários;
  • Detalhes técnicos do aparelho, como o IMEI (identificador único do celular);
  • Informações pessoais;
  • Registro de ligações e mensagens;
  • Logins e senhas de contas online.

Como identificar um chip clonado e seus sinais

Os sinais de que um celular foi clonado por SIM Swap costumam ser visíveis e bastante específicos. É importante que a vítima esteja atenta a qualquer alteração incomum em seu aparelho ou contas.

Sinais de alerta:

  • Perda de sinal do celular, mesmo em locais com cobertura normal, indicando que o chip já foi clonado;
  • Recebimento de alertas de redefinição de senha por e-mail, tentativas de login em contas ou mensagens de verificação não solicitadas;
  • Constatação de transações bancárias suspeitas ou movimentações financeiras não reconhecidas;
  • Perda repentina do acesso a aplicativos como WhatsApp ou redes sociais ligadas ao número de telefone.

O que fazer após ter o chip clonado

Caso a vítima identifique que seu chip foi clonado, algumas ações imediatas são cruciais para minimizar os danos. A rapidez na resposta pode proteger dados e evitar prejuízos maiores.

Siga os seguintes passos:

  • Desconectar o celular da internet para evitar acesso a dados restantes;
  • Ligar imediatamente para a operadora de telefonia e solicitar o bloqueio urgente do chip clonado;
  • Após a operadora liberar um novo chip com o mesmo número e verificar a identificação, recuperar as contas online por autenticação de SMS;
  • Buscar redefinir as senhas de todos os serviços e aplicativos vinculados ao número de telefone;
  • Registrar um boletim de ocorrência, seja em uma delegacia física ou via internet, para documentar o ocorrido.

Recuperação do chip com o mesmo número

A recuperação do número de telefone após um SIM Swap é um processo possível. A operadora de telefonia é responsável por auxiliar a vítima a reativar seu serviço com o mesmo número. Conheça seus direitos:

  • A operadora irá emitir um novo chip que manterá o mesmo número de telefone original;
  • É obrigatória a apresentação de documentos de identificação pessoal para a realização do processo;
  • Se for necessário, a vítima deve se dirigir a uma loja física da operadora para agilizar a recuperação.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

