Chip Clonado: Conheça o golpe e 4 sinais para saber se você foi vítima
Criminosos acessam chamadas, mensagens e senhas transferindo seu número para um novo chip. Veja como se proteger e agir rapidamente.
A clonagem de chip, conhecida como SIM Swap, ocorre sem contato direto com a vítima, mas sim através do mundo virtual. Criminosos convencem a operadora a transferir o número do telefone para um novo chip.
Em poucos segundos, eles obtêm controle de chamadas, mensagens e códigos de autenticação da vítima. É crucial agir com rapidez ao identificar os primeiros sinais do golpe.
Este golpe permite que o criminoso obtenha a posse do chip ao conseguir a transferência do número de telefone da vítima para um novo chip. Este processo é realizado apenas convencendo a operadora de telefonia.
O que os criminosos acessam com o chip clonado
Com o número transferido, os criminosos acessam chamadas, mensagens e códigos de autenticação enviados para aquele contato. A vítima, por sua vez, perde o sinal de seu próprio chip, evidenciando o ataque.
Ao realizar o golpe de SIM Swap, os criminosos conseguem acesso a diversas informações importantes da vítima. Eles podem visualizar e utilizar dados sensíveis que transitam pelo número clonado. Entre eles:
- Dados bancários;
- Detalhes técnicos do aparelho, como o IMEI (identificador único do celular);
- Informações pessoais;
- Registro de ligações e mensagens;
- Logins e senhas de contas online.
Como identificar um chip clonado e seus sinais
Os sinais de que um celular foi clonado por SIM Swap costumam ser visíveis e bastante específicos. É importante que a vítima esteja atenta a qualquer alteração incomum em seu aparelho ou contas.
Sinais de alerta:
- Perda de sinal do celular, mesmo em locais com cobertura normal, indicando que o chip já foi clonado;
- Recebimento de alertas de redefinição de senha por e-mail, tentativas de login em contas ou mensagens de verificação não solicitadas;
- Constatação de transações bancárias suspeitas ou movimentações financeiras não reconhecidas;
- Perda repentina do acesso a aplicativos como WhatsApp ou redes sociais ligadas ao número de telefone.
O que fazer após ter o chip clonado
Caso a vítima identifique que seu chip foi clonado, algumas ações imediatas são cruciais para minimizar os danos. A rapidez na resposta pode proteger dados e evitar prejuízos maiores.
Siga os seguintes passos:
- Desconectar o celular da internet para evitar acesso a dados restantes;
- Ligar imediatamente para a operadora de telefonia e solicitar o bloqueio urgente do chip clonado;
- Após a operadora liberar um novo chip com o mesmo número e verificar a identificação, recuperar as contas online por autenticação de SMS;
- Buscar redefinir as senhas de todos os serviços e aplicativos vinculados ao número de telefone;
- Registrar um boletim de ocorrência, seja em uma delegacia física ou via internet, para documentar o ocorrido.
Recuperação do chip com o mesmo número
A recuperação do número de telefone após um SIM Swap é um processo possível. A operadora de telefonia é responsável por auxiliar a vítima a reativar seu serviço com o mesmo número. Conheça seus direitos:
- A operadora irá emitir um novo chip que manterá o mesmo número de telefone original;
- É obrigatória a apresentação de documentos de identificação pessoal para a realização do processo;
- Se for necessário, a vítima deve se dirigir a uma loja física da operadora para agilizar a recuperação.
(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)
