MEC permite uso das três últimas notas do Enem no Sisu 2026; veja como se inscrever

O Ministério da Educação (MEC) anunciou nesta sexta-feira (24/10) uma medida inédita para o Sisu 2026: os candidatos poderão usar as notas das últimas três edições do Enem — 2023, 2024 e 2025 — para concorrer a vagas em instituições públicas de ensino superior. A novidade está prevista no Edital nº 22/2025.

Segundo o MEC, para efeito de classificação, será considerada a nota que apresentar a melhor média ponderada, de acordo com a opção de curso do candidato, desde que ele não tenha participado como treineiro. A mudança deve ampliar o número de inscritos e dar mais oportunidades aos estudantes que já realizaram o exame em anos anteriores.

O Sisu 2026 começa na próxima segunda-feira (27/10) e vai até 28 de novembro, por meio da plataforma Sisu Gestão. As provas do Enem serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro.

No Pará, em cidades como Belém, Ananindeua e Marituba, o exame será aplicado em 30 de novembro e 7 de dezembro, devido à realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30).

Como usar a nota do Enem no Sisu 2026

O sistema do Sisu recupera automaticamente as notas do Enem válidas para o processo seletivo. Os candidatos devem cumprir alguns requisitos:

Não ter zerado a redação;

Ter o ensino médio completo (treineiros não podem se inscrever).

A classificação é feita com base na média das notas, respeitando o limite de vagas por curso e modalidade de concorrência. O sistema também considera o perfil social e econômico dos candidatos, conforme a Lei de Cotas.

Antes de finalizar a inscrição, o candidato poderá escolher qual nota do Enem deseja usar para concorrer. A maioria das vagas do Sisu é oferecida por universidades e institutos federais. Na edição de 2025, foram disponibilizadas 261.779 vagas em 6.863 cursos de 124 instituições públicas em todo o país.

O que é o Sisu

O Sistema de Seleção Unificada permite que os estudantes concorram a vagas em universidades públicas com uma única inscrição, utilizando o resultado do Enem. O objetivo é ampliar o acesso ao ensino superior. Desde 2025, o Sisu passou a ter edição única anual, podendo ofertar vagas para início de aulas no primeiro ou segundo semestre do ano.

Na edição anterior, 254,8 mil candidatos foram aprovados: 128 mil na ampla concorrência, 111 mil na modalidade de cotas e 14 mil por ações afirmativas das próprias instituições.