Mais 37 moradias rurais são contratadas em Mosqueiro através do Minha Casa, Minha Vida Rural

No distrito, a Associação dos Ribeirinhos do Estado do Pará (Arpa) é a entidade responsável pela organização do projeto

O Liberal
fonte

Raquel dos Anjos, 30 anos, beneficiária do Minha Casa, Minha Vida Rural (Marcelo Camará/MCid)

O ministro das Cidades, Jader Filho, assinou no distrito de Mosqueiro a contratação de 37 novas moradias, dentro do Minha Casa, Minha Vida Rural, programa de habitação do Governo Federal. As assinaturas de contratos ocorreram na manhã deste sábado (23).

A Associação dos Ribeirinhos do Estado do Pará (Arpa) é a entidade responsável pela organização do projeto, que conta com investimentos federais de R$ 2,7 milhões para a construção das moradias, que beneficiarão famílias do Assentamento Mártires de Abril, na Estrada do Caruara.

Na ocasião, o ministro visitou a casa da beneficiária Raquel dos Anjos, de 30 anos, que mora em uma casa de barro, apenas em um único cômodo, sem banheiro, com quatro filhos. “Essa casa vai trazer dignidade para os meus filhos e pra mim. Eles merecem tudo. Eu estou muito feliz por estar sendo beneficiada. Agradeço a Deus e a todos por essa oportunidade”, disse a beneficiária.

Só em Mosqueiro, o Ministério está investindo R$ 2,7 milhões em 37 novas moradias. Além disso, em dezembro será entregue o Residencial Viver Mosqueiro, um dos empreendimentos mais aguardados pelos moradores do Distrito, com 1.000 moradias. “Tenho muito orgulho de dizer que todos os 144 municípios do Pará têm obras e recursos do Ministério. Um governo que não tem sensibilidade não pode governar e, graças a Deus o nosso governo olha para as pessoas.

“Eu visitei a casa da Raquel e fiquei sensibilizado com a vida dela. Uma mulher guerreira que cuida de uma casa de barro com seus quatro filhos. Eu saio daqui hoje com mais vontade de brigar por esse programa Minha Casa, Minha Vida. A realidade da falta de banheiro nas casas nós precisamos enfrentar. Estamos assinando esses contratos pra dar qualidade de vida pra essa e outras famílias”, concluiu Jader Filho.

“Comemoramos a semana da habitação e comemoramos a quantidade de casas para o Pará. Sem o ministério das Cidades, prefeituras e ONGs não seria possível alcançar esse objetivo. Tudo isso é motivo de muito orgulho”, disse Sandro Machado, superintendente da Caixa Econômica no Pará.

