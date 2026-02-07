Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Justiça manda soltar turista argentina acusada de injúria racial

A revogação da prisão ocorre sob o contexto de medidas cautelares já impostas anteriormente, como o uso de tornozeleira eletrônica e a retenção de seu passaporte

O Liberal
fonte

A turista argentina foi presa em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela 37ª Vara Criminal da capital (Reprodução)

A advogada e influenciadora argentina Agostina Paez foi liberada da delegacia na noite desta sexta-feira (6), após a Justiça do Rio de Janeiro revogar sua prisão preventiva no final da tarde. A decisão judicial garantiu a soltura da turista poucas horas após ela ter sido detida, no início do dia, em um apartamento alugado na Vargem Pequena, em cumprimento a um mandado da 37ª Vara Criminal da capital.

Agostina é acusada de proferir ofensas racistas contra quatro funcionários de um bar em Ipanema no dia 14 de janeiro. Apesar da liberação, o processo continua, e a revogação da prisão ocorre sob o contexto de medidas cautelares já impostas anteriormente, como o uso de tornozeleira eletrônica e a retenção de seu passaporte.

VEJA MAIS

image Turista argentina Agostina Páez tem prisão decretada por injúria racial no Rio

image VÍDEO: Argentina alvo de prisão por injúria racial diz que está 'morrendo de medo' após decisão
De acordo com a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), Agostina Páez teria se referido de forma pejorativa e imitado macacos a um funcionário

image Turista argentina tem passaporte apreendido após ofensas racistas contra funcionário de bar no RJ
A agressão ocorreu na última quarta-feira (14), e as medidas contra a turista foram determinadas neste sábado (17)

Devido ao fato de o processo tramitar sob segredo de Justiça, a assessoria do Tribunal de Justiça informou apenas que a ordem de prisão preventiva foi revogada pelo juízo de primeira instância. O caso teve origem quando uma das vítimas procurou a polícia para relatar xingamentos raciais ocorridos durante uma discussão sobre o pagamento da conta no bar. Segundo a apuração, a argentina teria apontado o dedo para o funcionário, utilizado o termo "mono" (macaco em espanhol) e passado a imitar gestos e sons característicos do animal.

As evidências do crime foram registradas em vídeo pela própria vítima e posteriormente confirmadas por meio da análise das câmeras de segurança do local. Segundo a Polícia Civil, a dinâmica dos fatos foi totalmente esclarecida após a coleta de depoimentos de testemunhas e a reunião de elementos probatórios. Antes da ordem de prisão agora revogada, a Justiça, atendendo a um pedido do Ministério Público, já havia retido o passaporte da denunciada, proibindo-a de deixar o Brasil e determinando o uso de tornozeleira eletrônica.

Na última quinta-feira (5), Agostina utilizou seu perfil no Instagram para manifestar-se, afirmando ter recebido a notificação de prisão sob a justificativa de perigo de fuga. Na publicação, ela declarou que já cumpria o uso da tornozeleira e estava à disposição das autoridades, dizendo-se "desesperada e morta de medo". No processo, a defesa da denunciada sustenta a versão de que os gestos teriam sido apenas brincadeiras direcionadas às suas amigas. O crime de injúria racial, previsto no artigo 2º-A da Lei nº 7.716/89, estabelece pena de reclusão de dois a cinco anos.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Brasil

Justiça

turista argentina é acusada de racismo
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Toró vindo aí!

Pará entra em alerta laranja para temporais e ventos fortes, alerta Inmet

A recomendação é que os moradores fiquem atentos às condições climáticas e sigam as orientações dos órgãos de segurança

06.02.26 19h07

CRIME DE RACISMO

Argentina é presa após gesto racista contra funcionários de bar no Rio de Janeiro

Em janeiro deste ano, a jovem foi filmada fazendo gestos de macaco contra alguns homens no Brasil

06.02.26 17h23

VEÍCULOS

Vendas de motos no Pará crescem quase 40% e superam média nacional

Balanço da Fenabrave aponta 12.094 emplacamentos no estado em janeiro de 2026. Em Belém, busca por renda extra e fuga do trânsito motivam os consumidores.

06.02.26 7h00

Zayn anuncia show no Brasil da turnê 'Konnakol'; confira detalhes

05.02.26 19h38

MAIS LIDAS EM BRASIL

DECISÃO

STJ mantém prisão de piloto acusado de espancar jovem em Brasília

Com a repercussão do caso, surgiram registros de outras passagens policiais envolvendo o ex-piloto:

07.02.26 10h49

JUSTIÇA

Por unanimidade, STF enquadra caixa 2 como improbidade administrativa

Caixa dois também é considerado crime eleitoral

07.02.26 8h18

ÓBITO

Adolescente agredido pelo piloto Pedro Turra morre após 16 dias internado no DF

Jovem havia sido socorrido em estado crítico, com traumatismo craniano, e permaneceu intubado na Unidade de Terapia Intensiva

07.02.26 10h54

INTIMAÇÃO

Ex-goleiro Bruno, do Flamengo, tem 5 dias para comparecer à Justiça

Caso não cumpra a medida, será expedido um novo mandado de prisão contra ele.

07.02.26 10h26

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda