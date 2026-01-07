Jovem desaparecido em trilha do Pico do Paraná volta para casa e é recebido com festa

Depois de passar cinco dias desaparecido, após ter sido abandonado por uma amiga em uma trilha nas montanhas do Pico Paraná, o jovem Roberto Farias, de 19 anos, recebeu alta médica e voltou para casa na terça-feira (06).

O retorno foi marcado por muita emoção e acabou registrado em vídeo, que rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais.

Durante o período em que esteve perdido, o jovem enfrentou uma região de difícil acesso, com terrenos íngremes, mata fechada e pouca sinalização.

VEJA MAIS

Mesmo diante das condições adversas, ele conseguiu percorrer cerca de 20 quilômetros até alcançar uma fazenda no município de Antonina, no litoral do Paraná, onde pediu ajuda na segunda-feira (05). Roberto também apresentou somente ferimentos leves.

Familiares e amigos prepararam uma recepção especial para celebrar a chegada do jovem. Balões, confetes, cartazes e lanches fizeram parte da homenagem organizada na residência onde Roberto mora com a família.

O desaparecimento

Roberto Farias desapareceu na manhã da última quinta-feira (01), após se separar da amiga com o qual realizava a descida da trilha no Pico Paraná. Desde então, equipes especializadas iniciaram buscas terrestres e aéreas em uma área considerada extremamente técnica e de alto risco.

A região onde o jovem foi visto pela última vez é marcada por mata fechada, trechos íngremes, penhascos, escadarias de pedra, grampos metálicos e mudanças bruscas de clima, fatores que dificultaram o trabalho dos socorristas e ampliaram a complexidade da operação.

Diante da situação, o Instituto Água e Terra (IAT) determinou a restrição temporária de acesso ao Parque Estadual Pico Paraná. A medida teve como objetivo garantir a segurança de visitantes e facilitar a atuação das equipes envolvidas nas buscas pelo jovem desaparecido.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.