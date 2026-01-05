Capa Jornal Amazônia
'Se você vir meu estado, não acredita', diz jovem que desapareceu após ser abandonado por amiga

O rapaz foi deixado sozinho na trilha por uma amiga que o acompanhava. Ela afirmou nesta segunda-feira ter se arrependido do que fez

Estadão Conteúdo
fonte

Roberto Farias Thomaz (Reprodução)

O jovem Roberto Farias Thomaz, de 19 anos, que havia desaparecido há quatro dias em uma trilha no Pico Paraná, o ponto mais alto do Sul do País, conseguiu chegar na manhã desta segunda-feira, 5, até uma fazenda em Antonina, no litoral do Paraná, para pedir ajuda.

"Foi Deus. Se você vir meu estado, não acredita", afirmou o rapaz em um vídeo divulgado pela família nas redes sociais. Uma irmã dele gravou a conversa por chamada de vídeo enquanto ele ainda estava na fazenda.

O rapaz foi deixado sozinho na trilha por uma amiga que o acompanhava. Ela afirmou nesta segunda-feira ter se arrependido do que fez.

De acordo com o tenente-coronel Ícaro Gabriel, comandante do Grupo de Operações de Socorro Tático (Gost), do Corpo de Bombeiros do Paraná, o jovem percorreu mais de 20 km em áreas de mata fechada e relevo íngreme.

"Ele, na verdade, chegou sozinho na localidade de Cacatu, já em Antonina, que é a descida aqui do Pico Paraná. Ele caminhou mais de 20 km", explicou. Mais de 100 bombeiros e 300 voluntários participaram do trabalho de buscas.

Segundo o tenente-coronel, a área de buscas havia sido expandida nesta segunda-feira e equipes estavam percorrendo áreas do litoral até o Pico Paraná pela localidade onde o rapaz conseguiu ajuda.

O secretário de Estado da Segurança Pública do Paraná, Hudson Texeira, afirmou que Thomaz será ouvido posteriormente pela Polícia Civil do Paraná para esclarecer como se separou do grupo durante a trilha.

