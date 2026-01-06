Jornalista se desculpa após polêmica comemoração sobre sumiço de jovem em trilha no PR

Após o jovem Roberto Farias, de 19 anos, ser localizado no Pico Paraná, o apresentador Guilherme Rivaroli pediu desculpas ao vivo, durante o Balanço Geral Curitiba da Record, na edição de segunda-feira (05/01), por ter comemorado o desaparecimento de Roberto.

O caso ocupou aproximadamente 70 minutos do telejornal, com várias atualizações ao longo da atração. A grande repercussão aumentou a audiência do Balanço Geral no Paraná, que vinha enfrentando dificuldades com números, especialmente quando comparado a outros programas da mesma faixa horária.

Ao final do programa, acreditando que o áudio já estava desligado, Rivaroli comemorou os altos índices de audiência gerados pela cobertura do caso.

“Eu errei. Foram duas horas de uma cobertura intensa, de um caso muito complexo. Não é desculpa, nem de longe, mas não representa nem os meus valores nem os deste programa”, disse pedindo desculpas pelo ocorrido.

O apresentador também revelou que entrou em contato com a família de Roberto Farias e que suas desculpas foram aceitas pelos familiares do jovem.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)