Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Jornalista se desculpa após polêmica comemoração sobre sumiço de jovem em trilha no PR

O apresentador também revelou que entrou em contato com a família de Roberto Farias e que suas desculpas foram aceitas

Gabrielle Borges
fonte

Rivaroli assumiu o comando do Balanço Geral Curitiba há menos de um mês (Reprodução)

Após o jovem Roberto Farias, de 19 anos, ser localizado no Pico Paraná, o apresentador Guilherme Rivaroli pediu desculpas ao vivo, durante o Balanço Geral Curitiba da Record, na edição de segunda-feira (05/01), por ter comemorado o desaparecimento de Roberto.

O caso ocupou aproximadamente 70 minutos do telejornal, com várias atualizações ao longo da atração. A grande repercussão aumentou a audiência do Balanço Geral no Paraná, que vinha enfrentando dificuldades com números, especialmente quando comparado a outros programas da mesma faixa horária.

VEJA MAIS

image 'Foi meu erro', diz amiga após abandonar amigo que desapareceu em trilha
Roberto Farias Thomaz conseguiu pedir ajuda na manhã desta segunda-feira, após percorrer mais de 20 km por áreas íngremes e de mata fechada, segundo o Corpo de Bombeiros


image Homem que desapareceu em trilha após ser abandonado por amiga é encontrado; entenda o caso
Roberto Farias Thomaz, de 20 anos, foi ao local durante o Réveillon acompanhado por colegas. Após quatro dias, o rapaz foi resgatado


image 'Se você vir meu estado, não acredita', diz jovem que desapareceu após ser abandonado por amiga
O rapaz foi deixado sozinho na trilha por uma amiga que o acompanhava. Ela afirmou nesta segunda-feira ter se arrependido do que fez

Ao final do programa, acreditando que o áudio já estava desligado, Rivaroli comemorou os altos índices de audiência gerados pela cobertura do caso.

“Eu errei. Foram duas horas de uma cobertura intensa, de um caso muito complexo. Não é desculpa, nem de longe, mas não representa nem os meus valores nem os deste programa”, disse pedindo desculpas pelo ocorrido.

O apresentador também revelou que entrou em contato com a família de Roberto Farias e que suas desculpas foram aceitas pelos familiares do jovem.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Brasil

jornalista comemora desaparecimento de jovem

jovem desaparecido em trilha

gafe ao vivo
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

MUDANÇA

Ministros Haddad e Lewandowski pedem para sair do governo Lula

A informação foi divulgada nesta terça-feira (6)

06.01.26 15h02

SURPREENDENTE

Passaporte que seria de Eliza Samudio é encontrado em Portugal

Passaporte de 2007 é confirmado como original por autoridades

05.01.26 18h27

'cautela'

Embaixada dos EUA alerta cidadãos sobre manifestações no Brasil contra ação na Venezuela

O documento afirmou que as autoridades de segurança pública brasileiras estão cientes sobre os protestos e monitoram a situação

05.01.26 18h13

DIPLOMACIA

Chanceler venezuelano diz que ministro brasileiro condenou ataque dos EUA em ligação

Segundo Yván Gil, Mauro Vieira expressou “forte condenação” e solidariedade após ação militar norte-americana na Venezuela

03.01.26 9h11

MAIS LIDAS EM BRASIL

JUSTIÇA

Mãe de Eliza Samudio recebe pertences da filha 15 anos após assassinato; veja foto

Sônia Moura desabafou nas redes sociais após receber sandálias, óculos e carteira que estavam com a Justiça desde 2010

17.07.25 20h20

Chocante!

Suposta carta psicografada de Eliza Samudio revela detalhes chocantes sobre o crime

Mensagem atribuída ao espirito da modelo traz novos relatos sobre seu assassinato, descreve a brutalidade do crime e indica onde o corpo teria sido descartado

17.06.25 15h21

fogo

Incêndio atinge parque de diversões infantil em São Paulo na manhã desta terça-feira

No local do incêndio, funcionada um complexo de trampolins

04.03.25 10h03

O que é ebó? E quanto custa fazer um para proteção e prosperidade?

O Ebó faz parte de culturas religiosas de matrizes africanas. Saiba mais!

19.02.25 17h22

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda