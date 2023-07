Jornalista morre após cair de skate

A jornalista cearense Camila Holanda, de 29 anos, veio a falecer na noite desta segunda-feira (10), após uma semana de internação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) devido a um acidente de skate em Brasília, Distrito Federal (DF). A confirmação da morte encefálica ocorreu às 18h50, após a realização de três exames no Hospital de Base.

O pai da jornalista, o engenheiro agrônomo Luiz Cláudio Cunha de Holanda, 53, informou o falecimento ao Diário do Nordeste. A jovem estava hospitalizada desde o dia 2 de julho, data em que o acidente ocorreu no Parque da Cidade.

De acordo com Luiz Cláudio, o quadro não pôde ser revertido devido a uma isquemia cerebral sofrida pela filha, afetando a região do cérebro responsável pelos sinais vitais. A queda resultou em um traumatismo craniano no lado esquerdo e uma lesão na mandíbula. Foi um caso que não demandou intervenção cirúrgica, apenas "tratamento conservador", conforme explicou Luís.

Camila atuava como assessora de comunicação da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (Ses) desde 2021. Graduada em jornalismo pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e mestre em Comunicação pela mesma instituição, a jovem também foi estagiária da TV Diário entre 2014 e 2015.

Como ocorreu o acidente?

Camila estava andando de skate no Parque da Cidade, enquanto seu namorado jogava tênis em outra área do parque. Segundo relato do pai da jornalista, ela precisou fazer uma manobra para reduzir a velocidade e acabou batendo em um "elevado de terra" que travou o skate, lançando-a para a frente.

A cabeça de Camila atingiu a grama, amortecendo o impacto. Ela não estava usando capacete, apenas joelheiras.

"Havia uma estudante de enfermagem passando por perto e ela prestou os primeiros socorros. Em 10 minutos, Camila estava na ambulância a caminho do Hospital de Base. Nós estávamos em casa quando ficamos sabendo e fomos para o hospital. Quando chegamos, ela já estava intubada, sedada e aguardando a tomografia", relatou Luiz Cláudio.

Velório e sepultamento

O velório e o sepultamento serão realizados em Brasília, cidade onde Camila residia com os pais desde 2017. "É uma cidade que ela escolheu, e todas as coisas dela estão aqui", ressaltou o pai da jornalista.

Alguns familiares, como primos e tios vindos do Ceará, estão se deslocando para a capital federal para acompanhar a despedida.