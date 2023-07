Morre o jornalista esportivo Gil Rocha, aos 63 anos

A noite de sexta-feira (30) marcou o falecimento, em Curitiba (PR), do renomado jornalista esportivo Gilberto Manoel Rocha, conhecido popularmente como Gil Rocha.

De acordo com um comunicado emitido pelo hospital privado onde ele estava internado, o profissional de comunicação estava sob cuidados intensivos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) devido a um infarto agudo do miocárdio. Durante um procedimento de cateterismo cardíaco em decorrência de uma fibrilação ventricular, veio a óbito.

Gil Rocha, natural de Siqueira Campos, localizado na região norte pioneira do Paraná, tinha 63 anos de idade. Iniciou sua carreira na TV Coroados, atualmente conhecida como RPC Londrina.

Gil trabalhou em rádio, desempenhando as funções de repórter, apresentador e narrador. Além disso, ele foi um dos responsáveis pela introdução do programa Globo Esporte no estado do Paraná.

Com uma trajetória profissional de 33 anos na RPC, Gil Rocha ocupava o cargo de diretor de jornalismo na CBN Curitiba.

Ana Zimmerman, jornalista da RPC, era a esposa de Gil Rocha. O casal deixou três filhos: Lucas, João e Pedro.