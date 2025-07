Carros sustentáveis produzidos no Brasil terão IPI zero; veja quais veículos são beneficiados!

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou, em 10 de julho de 2025, um decreto que zera o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) para veículos compactos sustentáveis produzidos no Brasil, como parte do programa Mover. A medida vale para modelos que emitem menos de 83 g de CO₂ por km, têm ao menos 80% de materiais recicláveis e são fabricados integralmente no país.

Critérios para isenção do IPI

Emissão inferior a 83 g de CO₂ por km;

Reciclabilidade mínima de 80% dos componentes;

Produção completa no Brasil (soldagem, pintura, montagem, motor);

Classificação como carro compacto.

Veículos que atendem a esses requisitos se enquadram na nova categoria “Carro Sustentável” e passam a ter IPI zerado até dezembro de 2026.

Quem ganha e quem fica de fora

Modelos populares 1.0 flex, como Fiat Argo, Fiat Cronos e Renault Kwid, estão entre os principais beneficiados. Já carros 1.0 turbo e veículos elétricos importados continuam sujeitos ao imposto regular.

Segundo o governo, a medida não aumenta a carga tributária: o mecanismo é neutro fiscalmente, compensado por reajustes nas alíquotas de veículos que poluem mais. A nova metodologia entrará em vigor também para os demais automóveis a partir de outubro de 2025, com alíquotas variando conforme eficiência, segurança e reciclabilidade.

Meta de renovação e investimentos no setor

O programa Mover, que já mobilizou R$ 190 bilhões em investimentos, deve ampliar a produção de veículos mais limpos, gerar empregos e renovar a frota brasileira. Estima-se que cerca de 60% dos carros vendidos em 2024 serão beneficiados com redução no IPI.

“O IPI passa a ser zero a partir de amanhã para o carro sustentável… simplesmente, é um incentivo à descarbonização, à sustentabilidade, ao meio ambiente. O decreto estimula a cadeia automotiva a ser cada vez mais inovadora e sustentável, ao mesmo tempo em que gera empregos e facilita o acesso da população a carros novos, menos poluentes, mais seguros e mais econômicos”, destacou Alckmin.

Próximos passos para o consumidor

As montadoras devem solicitar credenciamento junto ao MDIC para que seus modelos sejam certificados como “Carro Sustentável”. Após análise, será publicada portaria com a lista de veículos contemplados — e, então, o benefício passa a vigorar.

Os consumidores de modelos como Volkswagen Polo, Chevrolet Onix, Renault Kwid, Hyundai HB20 e Fiat Mobi/Argo já podem contar com descontos de até 7% no preço final do carro.