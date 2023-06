Morre jornalista Lucia Hippolito no Rio de Janeiro aos 72 anos

Morreu nesta quarta-feira a jornalista, cientista política e historiadora Lucia Hippolito, 72 anos. Ela estava internada no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro (RJ), para tratar um câncer. A família da comunicadora confirmou a notícia por meio de postagens nas redes sociais de Lúcia.

“Com muita tristeza, anunciamos que Lucia partiu. Combateu o bom combate e deixa muitas saudades, nossa grande jornalista e eterna professora”, esclarecia o texto publicado.

Lucia Hippolito fez carreira no jornalismo e foi comentarista da GloboNews, CBN e UOL News, além de colaborar com outros veículos de imprensa no país.

Confira a postagem no Twitter: