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Investigado por assédio sexual, Ministro do STJ é incluído em inquérito sobre venda de sentenças

Decisão do ministro Cristiano Zanin insere Buzzi na Operação Sisamnes, que investiga exploração de sistemas do STJ.

O Liberal
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Marco Buzzi é ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) (Foto: Sérgio Amaral / STJ)

O Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou a inclusão do ministro Marco Buzzi, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em uma investigação que apura suposta venda de sentenças. A decisão, tomada pelo ministro relator Cristiano Zanin, insere Buzzi no inquérito que tramita em segredo de Justiça e é parte da Operação Sisamnes da Polícia Federal (PF).

A Polícia Federal identificou suspeitas contra Buzzi no decorrer das apurações. Além da investigação por venda de sentenças, o ministro já está afastado das funções por uma acusação de assédio sexual.

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A primeira denúncia foi feita por familiares de uma jovem de 18 anos. Segundo os relatos, o magistrado teria tentado agarrar a jovem à força

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Acusando de assédio, o ministro teria se sentido mal e foi internado em um hospital em Brasília.

Detalhes da Operação Sisamnes

A Operação Sisamnes, conduzida pela Polícia Federal, teve início após a constatação de que servidores de gabinetes do STJ exploravam o acesso ao sistema eletrônico. Eles seriam responsáveis por vender informações relacionadas à elaboração de minutas de votos a terceiros.

Em maio, a Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentou denúncia contra nove indivíduos. Os acusados respondem por crimes como organização criminosa, corrupção, violação de sigilo e exploração de prestígio, no âmbito das mesmas investigações.

Acusações de assédio sexual

A acusação de assédio sexual que levou ao afastamento de Marco Buzzi envolve a tentativa de agarrar a filha de amigos, ocorrida em janeiro deste ano. O episódio teria acontecido durante um banho de mar em Balneário Camboriú, litoral de Santa Catarina, onde o ministro passava férias com a jovem e seus pais.

Após a divulgação do caso, uma ex-funcionária terceirizada do gabinete de Buzzi também veio a público. Ela denunciou ter sido alvo de assédio sexual por parte do ministro.

Defesa nega conhecimento da investigação

Em nota oficial, a defesa de Marco Buzzi declarou que o ministro não tem conhecimento da investigação sobre venda de sentenças. A defesa enfatizou ainda que Buzzi é legalmente impedido de julgar processos em que seus familiares atuem profissionalmente.

A nota afirma: "A defesa esclarece que o ministro Marco Buzzi não tem nenhuma relação com atividades profissionais de seus familiares, ao contrário, é legalmente impedido de julgar casos que seus familiares tenham atuação. Também afirma não ter conhecimento da investigação e nem sequer de que ele seja investigado".

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Palavras-chave

MARCO BUZZI

MINISTRO DO STJ

VENDA DE SENTENÇAS

Cristiano Zanin
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