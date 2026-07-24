Anvisa proíbe comercialização de escova alisante e purificador de ar; veja as marcas

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) probiu, nesta sexta-feira (24), a venda, comercialização e fabricação de uma escova alisante e de um purificador de ar no Brasil, alegando que os dois produtos estavam irregulares no mercado. A decisão do órgão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) e, entre os motivos que contribuíram para a suspensão dos itens, foram a ausência de registro sanitário e algumas falhas consideradas graves no processo de regularização da agência.

Purificador de ar

O purificador de ar proibido pela Anvisa foi o chamado "Ar da Terra - Air Flush" (todos os lotes), que foi fabricado pela empresa Clean & Cold Especialista em Purificação do Ar Ltda. Além da venda, fabricação e comercialização, o órgão de vigilância sanitária também determinou a suspensão de importações e de propagandas relacionadas ao item de beleza. A razão para a determinação foi devido a falta de regularização sanitária do produto e a ausência de autorização de funcionamento da empresa fabricante.

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Escova alisante

Já a escova alisante que também teve suas atividades comerciais proibidas foi a "Titanium 2 Escova Semidefinitiva", da marca Titanium Liss Hair Cosmetic, sendo que o produto também teve todos os lotes suspensos por determinação do órgão brasileiro. O motivo para a decisão da Anvisa foi porque o fabricante do cosmético consta como "desconhecido" no documento oficial. E, assim como o purificador de ar, também foram suspensas as importações e propagandas do produto.

Confira outros produtos que também tiveram a venda proibida pela Anvisa:

Além da escova alisante e do purificador de ar, outros produtos de beleza também foram suspensos pela agência de vigilância sanitária. São eles:

Perfume Árabe Lattafa Asada 100nk Eau de Parfum Masculino – Fabricante desconhecido

Amazon Therapy Supreme Mask (produto alisante capilar) - Fabricante desconhecido

Todos os produtos fabricados pela Flora Amazônica Cosmética-ME (Célia Regina Pinto Mar – CNPJ: 17.636.980./0001-16)

Cúrcuma Longa Bio Tintura Livealoe – Bio Cerrado Fitoterápico Produtos Naturais Indústria e Comércio Ltda. (CNPJ: 10.409.872/0001-61)

Pasta Modeladora Loca - Luso Comércio e Indústria de Cosméticos Ltda-ME (CNPJ:73.639.163/0001-92)

Shampoo Lovely Reparação Total Merli (016SRT1500) e Shampoo Lovely Manutenção da Cor Merli (14SLMC1500) - fórmula diferente da autorizada pela Anvisa;

Zero Dor - Diamond (todos) - sem regularização sanitária;

Shampoo Reposição Carbono (SRCO33/26), Essenza Hair Diamond (EH252/25); Óleo Marrocos - Prime (002OMP08) e BB Cream Keratina (001BB-C250) - rotulagem irregular – Todos fabricados pela Esplendor Indústria de Cosméticos Ltda. (CNPJ: 32.729.418/0001-20).

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, ediora web em oliberal.com)