Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Anvisa proíbe comercialização de escova alisante e purificador de ar; veja as marcas

Segundo o órgão, foram encontradas falhas consideradas graves no processo de regularização dos produtos

Victoria Rodrigues
fonte

Além da escova alisante, a Anvisa também proibiu a venda de outros cosméticos no país. (Foto: Divulgação/ Anvisa)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) probiu, nesta sexta-feira (24), a venda, comercialização e fabricação de uma escova alisante e de um purificador de ar no Brasil, alegando que os dois produtos estavam irregulares no mercado. A decisão do órgão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) e, entre os motivos que contribuíram para a suspensão dos itens, foram a ausência de registro sanitário e algumas falhas consideradas graves no processo de regularização da agência.

Purificador de ar

O purificador de ar proibido pela Anvisa foi o chamado "Ar da Terra - Air Flush" (todos os lotes), que foi fabricado pela empresa Clean & Cold Especialista em Purificação do Ar Ltda. Além da venda, fabricação e comercialização, o órgão de vigilância sanitária também determinou a suspensão de importações e de propagandas relacionadas ao item de beleza. A razão para a determinação foi devido a falta de regularização sanitária do produto e a ausência de autorização de funcionamento da empresa fabricante.

VEJA MAIS

image Anvisa proíbe azeite San Oliveto e doces Fatti a Mano; saiba os motivos
A decisão foi publicada nesta terça-feira (21) no Diário Oficial da União (DOU) e passou a valer imediatamente.

image Anvisa fez 33 operações de fiscalização em farmácias que produzem canetas emagrecedoras em 2026
Órgão regulador explicou que breves períodos para ajustes são parte do fluxo de trabalho para qualificar as inspeções.

image Anvisa manda recolher água por bactéria já encontrada em produtos da Ypê; saiba qual a marca
Segundo a agência reguladora, a própria fabricante comunicou a detecção da bactéria durante testes de rotina de controle de qualidade

Escova alisante

Já a escova alisante que também teve suas atividades comerciais proibidas foi a "Titanium 2 Escova Semidefinitiva", da marca Titanium Liss Hair Cosmetic, sendo que o produto também teve todos os lotes suspensos por determinação do órgão brasileiro. O motivo para a decisão da Anvisa foi porque o fabricante do cosmético consta como "desconhecido" no documento oficial. E, assim como o purificador de ar, também foram suspensas as importações e propagandas do produto.

Confira outros produtos que também tiveram a venda proibida pela Anvisa:

Além da escova alisante e do purificador de ar, outros produtos de beleza também foram suspensos pela agência de vigilância sanitária. São eles:

  • Perfume Árabe Lattafa Asada 100nk Eau de Parfum Masculino – Fabricante desconhecido 
  • Amazon Therapy Supreme Mask (produto alisante capilar) - Fabricante desconhecido 
  • Todos os produtos fabricados pela Flora Amazônica Cosmética-ME (Célia Regina Pinto Mar – CNPJ: 17.636.980./0001-16) 
  • Cúrcuma Longa Bio Tintura Livealoe – Bio Cerrado Fitoterápico Produtos Naturais Indústria e Comércio Ltda. (CNPJ: 10.409.872/0001-61) 
  • Pasta Modeladora Loca - Luso Comércio e Indústria de Cosméticos Ltda-ME (CNPJ:73.639.163/0001-92) 
  • Shampoo Lovely Reparação Total Merli (016SRT1500) e Shampoo Lovely Manutenção da Cor Merli (14SLMC1500) - fórmula diferente da autorizada pela Anvisa;
  • Zero Dor - Diamond (todos) - sem regularização sanitária;
  • Shampoo Reposição Carbono (SRCO33/26), Essenza Hair Diamond (EH252/25); Óleo Marrocos - Prime (002OMP08) e BB Cream Keratina (001BB-C250) - rotulagem irregular – Todos fabricados pela Esplendor Indústria de Cosméticos Ltda. (CNPJ: 32.729.418/0001-20). 

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, ediora web em oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

anvisa

proibição

venda

escova alisante

purificador de ar
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Brasil

Parada Brasília Orgulho traz campanha do voto contra o preconceito

Manifestação neste domingo (26) misturou diversão e luta política

26.07.26 19h45

VÔLEI FEMININO

Brasil perde para a Turquia e fica com o vice da Liga das Nações Feminina de Vôlei

Equipe nacional venceu a parcial inicial, mas Melissa Vargas comandou o triunfo europeu por 3 a 1 na decisão deste domingo (26)

26.07.26 12h47

ENSINO-APRENDIZAGEM

Consulta pública sobre educação bilíngue para surdos termina neste sábado (25)

Contribuições vão auxiliar na elaboração das diretrizes nacionais para a modalidade de ensino voltada a estudantes surdos na educação básica

24.07.26 17h08

VITÓRIA

Seleção brasileira feminina bate Japão de virada e pega a Itália na semi da Liga das Nações

Adversárias do Brasil, italianas passaram pelas holandesas

22.07.26 11h02

MAIS LIDAS EM BRASIL

LUTO

Morre Lucimar das Neves, irmão de Leide, vítima do acidente com Césio-137 em Goiás; saiba quem era

Lucimar das Neves Ferreira também foi afetado pela contaminação em 1987 e voltou a ser lembrado após inspirar personagem da série Emergência Radioativa, da Netflix

26.07.26 17h45

CONVOCAÇÃO

Governo Lula convoca embaixador na Argentina após críticas de Javier Milei a Alexandre de Moraes

Diplomata brasileiro retornará a Brasília para consultas após declarações do presidente argentino contra o ministro do STF

26.07.26 13h49

Brasil

Após ofensas de Milei a Lula, Itamaraty chama embaixador para consulta

Presidente argentino participou de convenção do PL, no sábado (25)

26.07.26 18h50

LUTO

Morre Káh Felipe, influenciadora que enfrentava doença rara e câncer terminal; saiba quem era

Cearense ficou conhecida nas redes sociais ao compartilhar a rotina com o xeroderma pigmentoso e passou por mais de 250 cirurgias ao longo da vida

24.07.26 23h11

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda