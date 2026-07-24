QUI · 29 OUT 2026Assine
O Liberal 80 anos
QUI · 29 OUT 2026
Edição impressaAssine
O Liberal 80 anos
O maior hub de comunicação da Amazônia
Últimas
Esportes
PolíciaO Liberal 80 anosBelém
Pará
EleiçõesCírioRepórter 70Concurso
Cultura
Economia

BRASIL

Começa a valer lei que autoriza spray de pimenta para defesa pessoal de mulheres; veja as regras

A lei também prevê que mulheres com medida protetiva de urgência em vigor poderão receber gratuitamente o spray de pimenta para defesa pessoal.

Gabrielle Borges

24 de julho de 2026 às 11:54

Com a nova legislação, as regras passam a ser unificadas em todo o território nacional.

Com a nova legislação, as regras passam a ser unificadas em todo o território nacional. ( Foto: Reprodução )

Entrou em vigor nesta sexta-feira (24) a lei que autoriza a venda e a posse de aerossóis de extratos vegetais, como o spray de pimenta, para mulheres maiores de 18 anos em todo o Brasil. A medida foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e publicada no Diário Oficial da União (DOU).

A nova legislação regulamenta o uso do dispositivo como instrumento de defesa pessoal e estabelece critérios para compra, porte e utilização, além de definir responsabilidades para os estabelecimentos autorizados a comercializar o produto.

Quem poderá comprar o spray de pimenta?

A lei permite a aquisição do spray de pimenta exclusivamente por mulheres com 18 anos ou mais. O texto aprovado pelo Congresso previa a compra por adolescentes a partir de 16 anos mediante autorização dos responsáveis legais, mas esse trecho foi vetado pelo presidente.

Para adquirir o produto, será necessário apresentar:

  • documento oficial com foto;
  • comprovante de residência;
  • Certidão de Antecedentes Criminais que comprove a inexistência de condenação por crime doloso cometido com violência ou grave ameaça.

VEJA MAIS

Câmara dos Deputados aprova venda de spray de pimenta para defesa pessoal de mulheres Para ser comercializado, o produto não poderá conter substâncias de efeito letal ou de toxicidade permanente e deverá ter a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)

Senado aprova projeto que autoriza venda de spray de pimenta para defesa pessoal de mulheres O projeto pretende colaborar com a proteção à integridade física, psicológica e sexual das mulheres

Spray de pimenta e armas de choque para mulheres ganham força, mas expõem impasse

Em quais situações o spray poderá ser usado?

De acordo com a legislação, o spray de pimenta poderá ser utilizado apenas de forma moderada para repelir uma agressão considerada injusta, atual ou iminente. A norma também determina que o uso do dispositivo deve ser interrompido imediatamente após a neutralização da ameaça, evitando qualquer excesso na reação.

Outro trecho vetado pelo presidente retirou a obrigatoriedade de a mulher registrar boletim de ocorrência em caso de perda, furto ou roubo do equipamento.

Quais serão as regras para comercialização?

As especificações técnicas do produto, como a concentração máxima dos extratos vegetais permitidos, serão regulamentadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A legislação estabelece ainda que os frascos destinados ao público poderão ter capacidade máxima de 50 mililitros. Recipientes maiores serão exclusivos para uso das Forças Armadas e dos órgãos de segurança pública. As lojas autorizadas a comercializar o spray de pimenta deverão cumprir uma série de exigências, entre elas:

  • manter registro das vendas para garantir a rastreabilidade do produto;
  • orientar os compradores sobre o uso correto, seguro e responsável;
  • emitir nota fiscal da compra;
  • registrar os dados do comprador e da pessoa que ficará responsável pela posse do aerossol.

Objetivo é unificar regras em todo o país

Antes da sanção da lei federal, estados como Rio de Janeiro e Santa Catarina já possuíam normas que autorizavam a venda do spray de pimenta. Com a nova legislação, as regras passam a ser unificadas em todo o território nacional, estabelecendo critérios únicos para fabricação, comercialização, posse e uso do dispositivo.

O projeto é de autoria da deputada Gorete Pereira (MDB-CE) e teve relatoria do senador Laércio Oliveira (PP-SE). Segundo o parecer apresentado no Senado, a proposta busca ampliar o controle e a fiscalização sobre a comercialização do produto.

A lei também prevê que mulheres com medida protetiva de urgência em vigor poderão receber gratuitamente o spray de pimenta para defesa pessoal.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assuntos relacionados

Brasil
spray de pimenta
regularização spray de pimenta