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Lançamento de Marília Mendonça chega às plataformas no dia em que cantora completaria 31 anos

A música simboliza um reencontro entre a artista e o público, mantendo vivo o legado deixado por Marília por meio de canções inéditas

O Liberal
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Lançamento de Marília Mendonça chega às plataformas no dia em que cantora completaria 31 anos. (Divulgação)

Os fãs de Marília Mendonça ganham uma nova homenagem nesta quarta-feira (22), data em que a artista completaria 31 anos. À meia-noite, será lançado em todas as plataformas digitais o single póstumo "Tudo Vai Ficar Bem", composição inédita da cantora em parceria com Tales Lessa, Júnior Gomes, Vini Show e Benício Neto. A faixa também integrará a trilha sonora da série documental Original Prime "Marília Mendonça: Sentimento Louco", dedicada à trajetória e ao legado da artista. "Tudo Vai Ficar Bem" foi produzida por Júnior Campi, com direção da WorkShow e lançamento pela Som Livre.

O lançamento faz parte do chamado Marília Day, criado para celebrar o aniversário da cantora, que morreu em novembro de 2021, aos 26 anos, e permanece como um dos maiores nomes da música brasileira. A música simboliza um reencontro entre a artista e o público, mantendo vivo o legado deixado por Marília por meio de canções inéditas.

Conhecida por transformar histórias do cotidiano em sucessos que marcaram uma geração, Marília Mendonça revolucionou o sertanejo feminino e conquistou fãs em todo o país.

A cantora deixou um vasto acervo de composições, e "Tudo Vai Ficar Bem" é uma das obras preservadas. A guia da música chegou a ser compartilhada pela própria artista antes de sua morte, tornando a letra conhecida entre parte dos admiradores.

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