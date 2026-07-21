Pará e outros 14 estados concentram maiores focos de calor e risco de exposição à fumaça no Brasil

Informe do Ministério da Saúde aponta 1.153 focos de calor no Brasil entre os dias 5 e 11 de julho e monitora impactos da fumaça na saúde da população

O Pará e outros 14 estados brasileiros aparecem na lista de locais com registros de focos de calor e risco de exposição à fumaça provocada por incêndios florestais. Ao todo, o país contabilizou 1.153 focos entre os dias 5 e 11 de julho, segundo o informe semanal Monitoramento de Incêndios Florestais para Vigilância em Saúde, divulgado nesta terça-feira (21) pelo Ministério da Saúde.

O levantamento aponta que o Pará registrou 115 focos de calor no período e ficou na quinta posição do ranking nacional. O estado aparece atrás de Tocantins, que liderou a lista com 227 registros, Mato Grosso (181), Bahia (122) e Maranhão (119).

Já os municípios com maior número de focos de calor foram Paranatinga (MT) com 57, Mateiros (TO) com 33, Altamira (PA), com 30, Lagos da confusão (TO), com 28, Guadalupe (PI) com 23 e Goiatins (TO), com 20.

A publicação reúne dados sobre focos de calor, qualidade do ar e população potencialmente exposta à fumaça, com o objetivo de acompanhar os possíveis impactos dos incêndios florestais na saúde da população.

O informe integra o AdaptaSUS, Plano Nacional de Adaptação do Setor Saúde às Mudanças Climáticas, e serve como ferramenta para orientar ações das equipes de vigilância em saúde e do Sistema Único de Saúde (SUS) diante dos efeitos de eventos climáticos extremos.

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