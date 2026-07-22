Seleção brasileira feminina bate Japão de virada e pega a Itália na semi da Liga das Nações

A seleção brasileira de vôlei feminino iniciou sua participação na fase final da Liga das Nações com vitória. Nesta quarta-feira, em Macau, as jogadoras comandadas por José Roberto Guimarães venceram o Japão por 3 sets a 1.

As parciais foram de 24/26, 25/22, 25/16 e 25/20. A partida de virada, válida pelas quartas de final da competição, durou 1h57.

Neste confronto, as atletas Ana Cristina e Julia Bergman foram destaques. Juntas, elas somaram 54 pontos para o time nacional, sendo 30 de Ana Cristina e 24 de Julia Bergman, contribuindo para a classificação brasileira.

Destaques individuais e próximos passos

Com nove triunfos e três derrotas na fase classificatória, a equipe brasileira se concentra agora nas semifinais. O próximo adversário será a Itália, que derrotou a Holanda por 3 sets a 0 na mesma quarta-feira.

A Itália venceu com parciais de 25/21, 25/16 e 25/16.

A virada brasileira no confronto

O jogo contra as japonesas marcou uma revanche na edição da Liga das Nações. Em confronto anterior, as brasileiras também superaram as rivais asiáticas por 3 sets a 1, em uma partida igualmente disputada.

Na quarta-feira, o equilíbrio marcou a primeira parcial. A disputa foi ponto a ponto. As japonesas, lideradas pela atacante Ishikawa, venceram o primeiro set por 26 a 24.

No segundo set, o panorama se manteve. O Brasil, com destaque para Ana Cristina no ataque, abriu 24 a 21 na reta final. A seleção nacional empatou a partida, vencendo a parcial por 25 a 22.

Após empatar o confronto, o Brasil demonstrou um desempenho mais consistente. Com Ana Cristina e Rosa Maria eficientes, o time abriu sete pontos de vantagem, chegando a 11 a 4 no placar.

Dominando a partida, o Brasil ampliou a vantagem para dez pontos. Erros infantis na recepção do Japão comprometeram sua reação. A virada para 2 sets a 1 foi concretizada com um placar de 25/16, em mais um ponto de Ana Cristina.

Classificação garantida para a semifinal

De volta à quadra, o Brasil manteve o nível de atuação do set anterior. No entanto, enfrentou um Japão bem mais focado, resultando em uma parcial equilibrada.

Enquanto as adversárias dependiam exclusivamente de Ishikawa, as brasileiras contaram com Ana Cristina e Julia Bergman como destaques. O final da partida foi dramático.