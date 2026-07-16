Anvisa manda recolher água por bactéria já encontrada em produtos da Ypê; saiba qual a marca

Segundo a agência reguladora, a própria fabricante comunicou a detecção da bactéria durante testes de rotina de controle de qualidade

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de dois lotes de água mineral sem gás após a identificação da bactéria Pseudomonas aeruginosa durante análises de controle de qualidade realizadas pela fabricante. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (16).

A medida prevê o recolhimento voluntário e a suspensão da comercialização, distribuição e uso das embalagens em lata de 350 ml dos lotes 13 e 14 da Mamba Water, produzidos nos dias 3 e 4 de abril de 2026. De acordo com a Anvisa, os produtos têm validade até abril de 2027.

Segundo a agência reguladora, a própria fabricante, HNK BR Indústria de Bebidas Ltda., comunicou a detecção da bactéria durante testes de rotina de controle de qualidade. Até o momento, não há registro de consumidores afetados pela contaminação.

O caso é o terceiro envolvendo a presença da Pseudomonas aeruginosa em produtos de consumo no Brasil em 2026. Em abril, a bactéria foi identificada em mais de 100 lotes de produtos de limpeza da Ypê. Já em junho, a contaminação levou ao recolhimento de um lote de água mineral Crystal.

Por que a Anvisa determinou o recolhimento?

Conforme a resolução publicada no Diário Oficial da União, a decisão foi tomada após a comunicação voluntária da empresa sobre a presença da bactéria nas análises laboratoriais. Além do recolhimento, a Anvisa suspendeu a comercialização, a distribuição e o uso dos lotes afetados por descumprimento das normas sanitárias que regulamentam a qualidade da água destinada ao consumo humano.

Mamba Water (Divulgação)

A legislação brasileira proíbe a presença de Pseudomonas aeruginosa em água mineral. Dessa forma, quando o microrganismo é detectado durante os testes de qualidade, o recolhimento dos produtos torna-se obrigatório para evitar riscos à saúde pública.

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O que é a bactéria Pseudomonas aeruginosa?

A Pseudomonas aeruginosa é uma bactéria considerada oportunista. Em pessoas saudáveis, normalmente não provoca doenças. No entanto, pode causar infecções em indivíduos com o sistema imunológico comprometido, como idosos, crianças, pacientes em tratamento contra o câncer, transplantados, pessoas vivendo com HIV sem controle adequado e usuários de medicamentos imunossupressores.

Nesses grupos, o microrganismo pode provocar infecções nos pulmões, trato urinário, pele e até na corrente sanguínea, exigindo acompanhamento médico. Embora represente baixo risco para a maior parte da população, a presença da bactéria em água para consumo é proibida pelas normas sanitárias brasileiras, motivo pelo qual a Anvisa determinou o recolhimento dos lotes afetados.