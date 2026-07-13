Anvisa aprova nova vacina contra gripe com eficácia de até 73% em adultos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, nesta segunda-feira (13), o registro da Fluprevli, uma vacina trivalente fragmentada e inativada indicada para proteção contra cepas dos vírus influenza A e B.

Segundo a agência, estudos clínicos mostraram altas taxas de soroproteção, que indicam níveis adequados de anticorpos no organismo após a vacinação, além de elevada taxa de soroconversão, processo em que o sistema imunológico passa a produzir anticorpos detectáveis contra o vírus.

Os testes também apontaram eficácia de até 73% na prevenção da gripe em adultos e de até 65% em crianças.

A Anvisa destaca que a influenza é uma infecção respiratória viral de grande impacto para a saúde pública, responsável por surtos sazonais, internações e mortes, principalmente entre crianças pequenas, idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas.

Mortes se concentram entre idosos

Dados da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo mostram que, até 23 de junho de 2026, foram registrados 24.938 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no estado, com 1.307 mortes.

De acordo com o painel epidemiológico, cerca de 5% desses óbitos ocorreram entre pessoas infectadas pelo vírus influenza. Os idosos estão entre os grupos mais vulneráveis, devido ao enfraquecimento natural do sistema imunológico com o avanço da idade, processo conhecido como imunossenescência.

Além do envelhecimento do sistema imune, doenças como diabetes e hipertensão podem aumentar o risco de complicações causadas pela gripe. A vacinação tem como principal objetivo reduzir os casos graves da doença, evitar internações e mortes e diminuir a pressão sobre os serviços de saúde.