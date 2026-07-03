Alho serve como antibiótico? Anvisa faz alerta sobre uso caseiro

É comum encontrar nas redes sociais e em práticas populares o uso de alho em preparos caseiros, como chás e xaropes, especialmente para aliviar sintomas de gripe, resfriado, dor de garganta e tosse. No entanto, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) fez um alerta sobre os riscos de substituir antibióticos por esse tipo de alternativa.

🧄 Segundo a agência, apesar de o alho possuir compostos com possíveis efeitos benéficos ao organismo, não há comprovação científica de que ele possa tratar infecções bacterianas ou substituir medicamentos como antibióticos prescritos em farmácias.

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“Antibiótico natural” não é reconhecido cientificamente

O alho contém substâncias como a alicina, associada a propriedades antimicrobianas, antioxidantes e anti-inflamatórias. Mesmo assim, a Anvisa reforça que esses efeitos não configuram ação antibiótica capaz de combater infecções.

A ideia de que o alimento funcionaria como um “antibiótico natural” ganhou popularidade na internet, mas, segundo o órgão, essa interpretação não tem respaldo científico e pode levar ao abandono de tratamentos médicos adequados.

Risco de substituir tratamento médico

De acordo com a Anvisa, o uso de receitas caseiras no lugar de antibióticos pode representar risco à saúde, já que infecções bacterianas precisam de diagnóstico e tratamento específico.

A agência destaca ainda que medicamentos aprovados passam por um rigoroso processo de avaliação, que inclui testes de qualidade, segurança e eficácia antes de serem liberados para uso pela população.

A orientação é que qualquer suspeita de infecção seja avaliada por um profissional de saúde. Apenas medicamentos prescritos por médicos devem ser utilizados no tratamento, evitando a automedicação e a substituição por soluções sem comprovação científica.