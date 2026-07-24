VÍDEO: Chão cede antes de show de Harry Styles e afunda viatura de choque da PM

Uma viatura do Comando de Policiamento de Choque da Polícia Militar de São Paulo afundou após o chão ceder na fila onde diversos fãs aguardam para assistir, na noite desta sexta-feira (24), ao show do cantor Harry Styles, no estádio do MorumBIS, em São Paulo (SP). O acidente ocorreu nas proximidades do portão 6 e deixou parte do veículo preso na cratera, o que causou preocupação nas pessoas que estavam presentes e esperavam pela abertura dos portões para ter acesso ao evento.

A cena aconteceu no exato instante em que o veículo da PM deu ré e parte do solo cedeu de forma rápida. Até o momento, não houve relatos de feridos com o episódio ou pronunciamentos oficiais, e os fãs ainda aguardam no estádio para assistir ao show do artista britânico, que já se apresentou nesta semana no mesmo local.

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Defesa Civil emitiu alerta de pancadas de chuva em São Paulo

A Defesa Civil do Estado de São Paulo divulgou, nesta quinta-feira (23), um alerta de pancadas de chuva, raios e rajadas de vento na capital paulista. O aviso do órgão indica que a noite do show de Harry Styles pode ser marcada por chuvas intensas na região que engloba a localização do estádio, situado na Zona Oeste do estado.

Cancelamento do show de Harry Styles

Antes de ocorrer o acidente na tarde desta sexta-feira (24), o show de Harry Styles que aconteceria na última terça-feira (21) foi cancelado por meio de um aviso no mesmo dia, realizado pela produtora Live Nation. Apesar do anúncio, o cantor não chegou a se pronunciar sobre o ocorrido, e algumas imagens dele correndo em um hotel-fazenda em Porto Feliz, no interior de São Paulo, circularam pelas redes sociais algumas horas após o comunicado sobre o evento.

Em nota oficial, a organização do evento informou aos fãs que o motivo do cancelamento foi em razão de um problema de saúde. “Lamentamos profundamente informar que o show do Harry Styles, que aconteceria na terça-feira, 21 de julho de 2026, no MorumBIS, foi cancelado devido a um problema de saúde na turnê”, disse.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em oliberal.com)