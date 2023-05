INSS deve implementar perícia via telemedicina no segundo semestre de 2023

O Governo Federal prepara uma licitação para realizar a implementação de perícias do INSS via telemedicina no segundo semestre de 2023. O objetivo da medida é diminuir a fila de espera da entidade, superior a um milhão de pessoas em abril deste ano.

VEJA MAIS

A informação do secretário do Regime Geral de Previdência Social, Adroaldo da Cunha, aponta que solicitações de benefícios que necessitam da comprovação de incapacidade, como o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e o auxílio-doença, poderão se beneficiar com a telemedicina, que diminuiria a fila.

A medida foi recomendada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) após a avaliação positiva de um projeto-piloto lançado no ano passado que utilizava a perícia médica de forma remota.

Segundo dados da entidade, a fila é maior em regiões carentes de estados do Norte, Centro-Oeste e Nordeste do Brasil. Em 2022, o Conselho Federal de Medicina publicou uma resolução onde afirma que a perícia médica via telemedicina deve ser feita apenas de forma excepcional.

(*Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)