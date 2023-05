INSS: calendário do 13º foi liberado; veja a data de pagamento das duas parcelas antecipadas

O pagamento antecipado do 13º salário para aposentados e pensionistas foi aprovado pelo Governo Federal na última quinta-feira (4). O decreto também definiu o calendário da antecipação, que será paga nos meses de maio e junho. O pagamento do salário extra para mais de 30 milhões de beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) conta com investimento superior a R$62 bilhões.

Calendário da antecipação do 13º salário do INSS em 2023

O pagamento do 13º salário antecipado do INSS será feito em duas parcelas, a serem pagas em maio e junho. A data de pagamento varia de acordo com o dígito final do cartão do benefício. Veja o calendário:

Calendário do 13º salário do INSS para quem recebe até um salário mínimo:

Final de inscrição 1ª parcela 2ª parcela 1 25 de maio 26 de junho 2 26 de maio 27 de junho 3 27 de maio 28 de junho 4 28 de maio 29 de junho 5 29 de maio 30 de junho 6 1º de junho 03 de julho 7 02 de junho 04 de julho 8 05 de junho 05 de julho 9 06 de junho 06 de julho 0 07 de junho 07 de julho

Calendário do 13º salário do INSS para quem recebe mais de um salário mínimo:

Final de inscrição 1ª parcela 2ª parcela 1 e 6 1º de junho 03 de julho 2 e 7 02 de junho 04 de julho 3 e 8 05 de junho 05 de julho 4 e 9 06 de junho 06 de julho 5 e 0 07 de junho 07 de julho

Tem direito ao 13º salário do INSS os segurados que recebem algum dos seguintes benefícios do órgão:

Auxílio-doença;

Auxílio-acidente;

Aposentadoria;

Salário-maternidade;

Pensão por morte;

Auxílio-reclusão.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)