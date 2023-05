Pará vai receber R$ 1,2 bilhão com antecipação do 13º salário dos aposentados

O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva assinou um decreto que antecipa o pagamento do 13º salário para aposentados e demais beneficiários da Previdência Social. Serão 30 milhões de pessoas atendidas no país com o abono que será pago em duas parcelas nos meses de maio e junho. A primeira parcela do 13º salário será paga a partir do dia 25 de maio e a segunda a partir de 26 de junho.

No Pará, o total do repasse ultrapassa R$ 1,2 bilhão. Em todo o Brasil, o governo deve fazer um investimento de R$ 62,6 bilhões. São Paulo é o estado que receberá o maior repasse, com R$ 17,7 bilhões em recursos. Na sequência aparece Minas Gerais, com R$ 6,9 bilhões, e o Rio de Janeiro com R$ 6 bilhões.

Esse é o quarto ano que o governo adianta o benefício, que geralmente é pago no segundo semestre. A expectativa é que a antecipação do abono contribua para aquecer a atividade econômica nos mercados locais.

Confira o volume dos repasses por estados:

Alagoas – R$ 714 milhões

Amazonas – R$ 469 milhões

Bahia – R$ 3,6 bilhões

Ceará – R$ 2 bilhões

Mato Grosso do Sul – R$ 582 milhões

Espírito Santo – R$ 1,1 bilhão

Goiás – R$ 1,2 bilhão

Maranhão – R$ 1,4 bilhão

Mato Grosso – R$ 630 milhões

Minas Gerais – R$ 6,9 bilhões

Pará – R$ 1,2 bilhão

Paraíba – R$ 991 milhões

Paraná – R$ 3,6 bilhões

Pernambuco – R$ 2,1 bilhões

Piauí – R$ 888 milhões

Rio de Janeiro – R$ 6 bilhões

Rio Grande do Norte – R$ 814 milhões

Rio Grande do Sul – R$ 5 bilhões

Santa Catarina – R$ 3 bilhões

São Paulo – R$ 17,7 bilhões

Sergipe – R$ 536 milhões

Distrito Federal – R$ 821 milhões

Acre – R$ 122 bilhões

Amapá – R$ 66 milhões

Rondônia – R$ 334 milhões

Roraima – R$ 55 milhões

Tocantins – R$ 271 milhões