INSS: com aumento do mínimo, veja o que mudou na tabela de contribuição para a Previdência Social

Na última segunda-feira, 1º de maio, o salário mínimo recebeu um novo aumento e passou de R$1302 para R$1320. Com isso, a tabela de contribuição para a Previdência Social sofreu alterações, bem como o cálculo de contribuição para microempreendedores individuais (MEI).

A nova tabela, que passará a valer em junho, sofreu alterações na primeira e na segunda faixa para empregados com a carteira assinada, domésticos e trabalhadores avulsos. Veja como ficou:

Alíquota de 7,5% para quem recebe até R$1.320;

Alíquota de 9% para quem recebe entre R$1.320,01 até R$2.571,29;

Alíquota de 12% para quem recebe entre R$2.571,30 até R$3.856,94;

Alíquota de 15% para quem recebe entre R$3.856,95 até R$7.507,49.

A contribuição de MEIs também sofreu alterações. O valor, que era de R$65,10 com o antigo salário mínimo, passou para R$66, e será válido para os boletos com vencimento a partir do dia 20 de junho. MEIs caminhoneiros, que pagam mais em sua contribuição para a Previdência, tiveram um aumento de R$156,24 para R$158,40.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)