BPC: veja o calendário do INSS para o pagamento da parcela de maio

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) encerrou o pagamento da sua quarta parcela nesta segunda-feira (8). O auxílio de um salário mínimo é pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que já divulgou o calendário de pagamentos da parcela de maio.

Tem direito ao BPC idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência de longo prazo que tenham renda per capita familiar igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Os beneficiários receberão a parcela de maio com um acréscimo que elevou o valor do auxílio para R$1320 após o aumento do salário mínimo anunciado no dia 1° de maio.

O pagamento do BPC segue o calendário do INSS para benefícios de até um salário mínimo. A parcela de maio do benefício começará a ser paga no dia 25 deste mês e seguirá até o dia 7 de junho. O dia de pagamento varia de acordo com o número final do cartão do beneficiário. Confira as datas:

Número final 1 - 25 de maio;

Número final 2 - 26 de maio;

Número final 3 - 29 de maio;

Número final 4 - 30 de maio;

Número final 5 - 31 de maio;

Número final 6 - 01 de junho;

Número final 7 - 02 de junho;

Número final 8 - 05 de junho;

Número final 9 - 06 de junho;

Número final 0 - 07 de junho.

Requisitos para a concessão do Benefício de Prestação Continuada

Além de atender aos critérios de idade, renda e condição de saúde, o requerente do BPC deve estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e apresentar toda a documentação exigida pelo INSS.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)