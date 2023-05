BPC: Belém tem mais de 65 mil beneficiários; saiba como receber

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) tem mais de 5 milhões de beneficiários em todo o Brasil e paga um salário mínimo para idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência de longo prazo, que tenham renda familiar per capita mensal igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo (R$ 330).

Somente em Belém, no Pará, mais de 65 mil pessoas recebem o auxílio pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), mas não precisa de contribuição. Com o aumento do salário mínimo anunciado no início do mês, o valor do BPC será de R$1320 a partir da nova parcela.

Por não precisar de contribuição, o BPC não é vitalício e seu pagamento pode ser interrompido caso as condições para seu recebimento sejam descumpridas. O auxílio também não deixa pensão por morte e não dá direito ao 13º salário.

Além de Belém, Ananindeua e Santarém são os municípios com o maior número de beneficiários no Pará: 19.376 em Ananindeua e 12.189 em Santarém. Somente nos municípios citados, o investimento do Governo Federal nos três primeiros meses de 2023 foi de aproximadamente R$ 372 milhões.

Como receber o BPC?

Para receber o BPC, o cidadão deve primeiramente se inscrever no CadÚnico. O requerimento deve ser feito nos canais de atendimento do INSS: pelo telefone 135, pelo site ou aplicativo Meu INSS e em agências da Previdência Social.

Para pessoas com deficiência, além da comprovação de renda é realizada uma avaliação para constatar os impedimentos de longa duração que limitam suas tarefas diárias. A avaliação é feita por médicos peritos e assistentes sociais do INSS.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)