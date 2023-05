BPC aumentou; saiba o novo valor do benefício e confira o calendário de maio

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) recebeu um aumento que passará a valer a partir de maio. O auxílio, que paga um salário mínimo mensal, será de R$1320, um aumento de R$18 comparado com a parcela anterior. Os pagamentos da nova parcela começam no dia 25 de maio e seguem até o dia 7 de junho.

A mudança se dá por conta do aumento do salário mínimo, que passou a ser de R$1320 desde a última segunda-feira, 1º de maio. Além do BPC, outros auxílios terão acréscimo em seu valor, como o abono salarial do PIS/Pasep. O BPC é voltado para idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência de longo prazo que tenham renda mensal familiar per capita inferior a 1/4 do salário mínimo.

Quanto é 1/4 do salário mínimo?

Desde o dia 1º de maio, a condição de renda para receber o BPC sofreu uma pequena alteração. Agora, a renda familiar per capita mensal deve ser de no máximo R$330, pouco menos de R$5 a mais do que o valor anterior.

Calendário do BPC em maio

A nova parcela do BPC que terá um acréscimo de R$18 começará a ser paga a partir do dia 25 de maio. O pagamento, que segue o calendário do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para benefícios de até um salário mínimo, é realizado de acordo com o número final da inscrição do cartão do beneficiário, sem contar o dígito verificador. Veja as datas de pagamento:

Final de inscrição em 1 - 25 de maio;

Final de inscrição em 2 - 26 de maio;

Final de inscrição em 3 - 29 de maio;

Final de inscrição em 4 - 30 de maio;

Final de inscrição em 5 - 31 de maio;

Final de inscrição em 6 - 01 de junho;

Final de inscrição em 7 - 02 de junho;

Final de inscrição em 8 - 05 de junho;

Final de inscrição em 9 - 06 de junho;

Final de inscrição em 0 - 07 de junho.

