BPC: saiba quais os estados com o maior número de beneficiários e veja como solicitar

O Governo Federal paga mensalmente um salário mínimo para cerca de 5,2 milhões de beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC). Tem direito ao benefício idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência de longo prazo que tenham renda familiar per capita igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo.

VEJA MAIS

Somente nos três primeiros meses deste ano foram repassados cerca de R$20 bilhões para o pagamento do benefício, que é gerido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Para ter direito ao auxílio, não é necessário ter contribuído com o INSS, entretanto, o BPC não é aposentadoria e portanto não dá direito ao 13º salário, a pensão por morte e não é vitalício.

São Paulo é o estado com o maior número de beneficiários do BPC, com mais de 800 mil pessoas recebendo o benefício. Veja quais são os estados com o maior número de beneficiários do BPC:

São Paulo - 862.914 beneficiários;

Minas Gerais - 515.810 beneficiários;

Bahia - 503.103 beneficiários;

Rio de Janeiro - 411.953 beneficiários;

Pernambuco - 347.141 beneficiários;

Ceará - 325.096 beneficiários;

Pará - 252.304 beneficiários;

Paraná - 236.300 beneficiários;

Rio Grande do Sul - 225.697 beneficiários;

Maranhão - 185.647 beneficiários.

Como solicitar o BPC?

Para solicitar o BPC, é necessário atender aos requisitos estabelecidos pela lei e seguir alguns passos simples: primeiro, o cidadão deve realizar a inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do seu município. Em seguida, é necessário agendar uma avaliação médica no INSS para comprovar a condição de deficiência ou idade avançada.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)