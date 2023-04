BPC: pagamento de abril para quem recebe até um salário mínimo já começou; veja o calendário

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) já começou a ser pago para os beneficiários do INSS. A parcela de abril do auxílio de um salário mínimo segue o calendário da instituição, que começou na última segunda-feira (24) e terminará no dia 8 de maio. Pouco mais de cinco milhões de pessoas recebem o benefício todos os meses.

Calendário do BPC em abril

As datas de pagamento dos benefícios do INSS variam de acordo com o número final do cartão do benefício, sem considerar o dígito verificador, localizado após o traço. Em abril, os pagamentos começaram na última segunda-feira (24) e seguirão até a segunda semana de maio. Confira as datas:

Final de inscrição em 1 - 24 de abril;

Final de inscrição em 2 - 25 de abril;

Final de inscrição em 3 - 26 de abril;

Final de inscrição em 4 - 27 de abril;

Final de inscrição em 5 - 28 de abril;

Final de inscrição em 6 - 02 de maio;

Final de inscrição em 7 - 03 de maio;

Final de inscrição em 8 - 04 de maio;

Final de inscrição em 9 - 05 de maio;

Final de inscrição em 0 - 08 de maio.

Quem tem direito ao BPC?

Somente em São Paulo, mais de 860 mil pessoas recebem o BPC. O auxílio, que paga mensalmente R$1302, é voltado para idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência de longo prazo, que tenham renda per capita igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)