BPC: beneficiários receberão um aumento a partir da próxima semana; veja novo valor

Com cerca de 5,2 milhões de beneficiários, o Benefício de Prestação Continuada (BPC) receberá um aumento a partir da próxima semana. O auxílio do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) não é considerado aposentadoria e, portanto, não precisa de contribuição. Em abril, os beneficiários do BPC receberam o pagamento de R$1.302.

Quem tem direito ao BPC?

Tem direito ao BPC idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência de longo prazo (acima de dois anos). Além de fazer parte de um dos grupos citados anteriormente, o cidadão deve ter renda familiar per capita igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Por não precisar de contribuição para o INSS, o benefício não deixa pensão por morte, não é vitalício e não paga 13º salário.

Novo valor do BPC

O BPC paga mensalmente um salário mínimo para seus beneficiários. Nos quatro primeiros meses deste ano, o benefício foi de R$1.302. Entretanto, com o aumento do salário mínimo previsto para o dia 1º de maio, os cidadãos que recebem o auxílio irão receber R$1.320 a partir do próximo mês.

Nos primeiros meses de 2023, o Governo Federal chegou a gastar mais de R$20 bilhões somente com o benefício. Somente em São Paulo, estado com o maior número de beneficiários, foram R$3,3 bilhões.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)