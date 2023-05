BPC: com o aumento do salário mínimo, saiba qual a renda máxima permitida para receber o benefício

Com o aumento do salário mínimo anunciado pelo Governo Federal na última segunda-feira, 1º de maio, os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) devem ficar ligados em algumas alterações que afetaram o auxílio.

Pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o BPC é depositado mensalmente para seus beneficiários, com o valor de um salário mínimo. Por conta disso, o benefício passará de R$1302 para R$1320 a partir da parcela de maio. O parâmetro de renda para recebimento do benefício também sofreu alterações.

Renda familiar máxima mudou

Tem direito ao BPC os idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência de longo prazo que tenham renda familiar per capita mensal igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Sendo assim, o parâmetro de renda também foi alterado com o aumento do salário mínimo. Anteriormente, a renda máxima deveria ser de R$325,50 e agora é de R$330.

Ao todo, pouco mais de 5,2 milhões de brasileiros recebem o benefício do INSS que não é considerado aposentadoria e portanto não é vitalício, não deixa pensão por morte e não paga 13º salário. Somente no Pará, quase 250 mil pessoas recebem o benefício, que já distribuiu mais de R$20 bilhões nos três primeiros meses de 2023.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)