INSS: mais de 45 mil pedidos de salário-maternidade parados serão analisados nesta semana

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vai realizar a análise de mais de 45 mil solicitações de salário-maternidade que estão há mais de 30 dias na fila de espera para concessão.

VEJA MAIS

O mutirão batizado de Maes (Mobilização de Análise Especial de Salário-Maternidade) é uma das ações que compõem a Semana Nacional Previdenciária, que ocorre entre os dias 15 e 19 de maio.

Cerca de cinco mil funcionários públicos irão participar da ação, que também contará com membros do Conselho de Recursos da Previdência Social.

O que é o salário-maternidade?

O salário-maternidade é um benefício do INSS concedido para pessoas que necessitam se ausentar do trabalho em razão do nascimento de um filho, aborto espontâneo, adoção ou guarda judicial para fins de adoção de crianças com até oito anos.

O valor do benefício é calculado conforme a média salarial dos últimos seis meses trabalhados, mas não pode ultrapassar R$ 7.330,40.

Como solicitar o salário-maternidade?

Para solicitar o valor, não é necessário ir a uma agência do INSS, sendo possível realizar o requerimento pelo portal Meu INSS. Pelo portal, o cidadão deve solicitar um novo pedido e preencher as informações necessárias, como CPF, nome completo e outros documentos.

O andamento do processo também poderá ser acompanhado no ambiente virtual, através da aba “Consultar Pedidos”. O INSS também oferece um canal de atendimento via telefone, pelo número 135.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)