Influenciadoras são condenadas a 12 anos de prisão por injúria racial contra crianças negras

As influenciadoras digitais Kerollen Vitoria Cunha Ferreira e a filha, Nancy Gonçalves Cunha Ferreira, foram condenadas, nesta segunda-feira (18), a 12 anos de prisão em regime fechado por injúria racial cometidas contra duas crianças negras. As ofensas foram registradas em vídeo, que ganhou bastante repercussão em 2023.

Os crimes foram cometidos contra duas crianças negras, de 9 e 10 anos, que receberam das mulheres uma banana e um macaco de pelúcia em momento constrangedor. As cenas foram postadas nas redes sociais das criadoras de conteúdo. Para a Justiça, os atos configuram racismo recreativo, conforme previsto na Lei 7.716/1989, agravado pelo contexto de diversão e pela participação de mais de uma pessoa.

A responsável pela sentença, a juíza Simone de Faria Feraz, da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Gonçalo, município da Região Metropolitana do Rio, afirmou que os atos cometidos por Nancy e Kerollen correspondem a uma "monstruosidade" e configurada como racismo recreativo. A decisão também prevê indenização de R$ 20 mil para cada uma das crianças vítimas.

Os vídeos resultaram em sérios impactos para as vítimas: o menino passou a sofrer racismo na escola ao ser chamado de “macaco” pelos colegas e abandonou o sonho de se tornar jogador de futebol, enquanto garota precisou de acompanhamento psicológico e se isolou socialmente.

Durante o processo, mãe e filha alegaram que não tinham a intenção de ofender, afirmando que se tratava de uma trend do TikTok e não sabiam o que era racismo recreativo. As duas poderão recorrer em liberdade, mas estão proibidas de publicar conteúdos semelhantes nas redes sociais ou manter contato com as vítimas

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)