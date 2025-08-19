Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
#end
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Influenciadoras são condenadas a 12 anos de prisão por injúria racial contra crianças negras

Os crimes foram cometidos contra duas crianças negras, de 9 e 10 anos, que receberam das mulheres uma banana e um macaco de pelúcia e foram postadas nas redes sociais em 2023

Gabrielle Borges
fonte

Os crimes foram cometidos contra duas crianças negras, de 9 e 10 anos, que receberam das mulheres uma banana e um macaco de pelúcia e foram postadas nas redes sociais em 2023. Dois anos depois, as duas foram enquadradas no crime de injúria racial (Reprodução/ Redes Sociais)

As influenciadoras digitais Kerollen Vitoria Cunha Ferreira e a filha, Nancy Gonçalves Cunha Ferreira, foram condenadas, nesta segunda-feira (18), a 12 anos de prisão em regime fechado por injúria racial cometidas contra duas crianças negras. As ofensas foram registradas em vídeo, que ganhou bastante repercussão em 2023.

Os crimes foram cometidos contra duas crianças negras, de 9 e 10 anos, que receberam das mulheres uma banana e um macaco de pelúcia em momento constrangedor. As cenas foram postadas nas redes sociais das criadoras de conteúdo. Para a Justiça, os atos configuram racismo recreativo, conforme previsto na Lei 7.716/1989, agravado pelo contexto de diversão e pela participação de mais de uma pessoa.

VEJA MAIS

image Influenciadoras presenteiam crianças pretas com bananas e macacos de pelúcia; web acusa racismo
As influenciadoras Kérollen e Nancy são mãe e filha e acumulam milhões de seguidores nas redes sociais

image Racismo: influenciadoras que deram banana e macaco de pelúcia a crianças serão ouvidas nesta segunda
Especialista em direito antidiscriminatório afirma que o vídeo apresenta o chamado "racismo recreativo", quando alguém usa de "discriminação contra pessoas negras com intuito de diversão"

A responsável pela sentença, a juíza Simone de Faria Feraz, da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Gonçalo, município da Região Metropolitana do Rio, afirmou que os atos cometidos por Nancy e Kerollen correspondem a uma "monstruosidade" e configurada como racismo recreativo. A decisão também prevê indenização de R$ 20 mil para cada uma das crianças vítimas.

Os vídeos resultaram em sérios impactos para as vítimas: o menino passou a sofrer racismo na escola ao ser chamado de “macaco” pelos colegas e abandonou o sonho de se tornar jogador de futebol, enquanto garota precisou de acompanhamento psicológico e se isolou socialmente.

Durante o processo, mãe e filha alegaram que não tinham a intenção de ofender, afirmando que se tratava de uma trend do TikTok e não sabiam o que era racismo recreativo. As duas poderão recorrer em liberdade, mas estão proibidas de publicar conteúdos semelhantes nas redes sociais ou manter contato com as vítimas

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Brasil

racismo

racismo recreativo

influenciadoras são condenadas por racismo
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

BRASIL

Corpo é encontrado dentro de caixote no meio de avenida

A identidade da vítima e as circunstâncias da morte são desconhecidas.

19.08.25 8h59

SAÚDE

Bolsonaro é liberado de hospital neste sábado e exames apontam quadro de esofagite e gastrite

O ex-presidente chegou às 9h ao hospital DF Star, em Brasília, e saiu às 13h58

16.08.25 14h56

MEDIDA

Projeto do governo prevê que conteúdos ilegais sejam removidos de plataformas sem aval judicial

A proposta também prevê multas, advertências e a obrigação de manter representação legal no país, para facilitar o contato com autoridades e usuários brasileiros

16.08.25 13h59

SAÚDE

Roseana Sarney enfrenta novo câncer de mama; em vídeo, José Sarney manifesta apoio à filha

A doença foi identificada em exames de rotina, e a deputada federal deverá passar por cirurgia nos próximos dias

16.08.25 11h09

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

VÍDEO: Mulher nua em praia é abordada pela polícia e confessa ter matado o pai esfaqueado

De acordo o relato, ela saiu nua na rua pois estava estressada por cuidar sozinha do idoso, que apresentava diversas comorbidades, há anos. Homem morreu com vinte facadas

18.08.25 10h56

investigação

Quem são mãe, filha e amiga encontradas mortas em praia; cachorro estava amarrado próximo aos corpos

Corpos das vítimas tinham ferimentos provocados por arma branca

18.08.25 7h58

tragédia

Acidente em rodovia causa a morte de médica, tio e sobrinho

Vítimas tinhas 43, 35 e 17 anos

19.08.25 7h43

crime

Advogados deixam defesa de empresário preso por morte de gari em Belo Horizonte

Renê da Silva Nogueira Junior, de 47 anos, segue preso pela morte do gari Laudemir de Souza Fernandes

19.08.25 7h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda