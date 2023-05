Influenciadoras presenteiam crianças pretas com bananas e macacos de pelúcia; web acusa racismo

Duas influenciadoras digitais estão sendo acusadas de racismo após aparecerem em vídeo dando banana e macacos de pelúcia a crianças pretas. O vídeo foi publicado nas redes sociais delas, que se identificam como Kérollen e Nancy, onde a dupla, presenteia as crianças em tom irônico.

Com a repercussão, o registro deletado, mas seguidores conseguiram recuperá-lo, sendo uma delas a advogada Fayda Belo, que classifica o ato como “discriminação e ridicularizarão de menores”.

Também pelas redes sociais, a advogada se posicionou com indignação. Especialista em Direito antidiscriminatório, Fayda afirma que o vídeo apresenta o chamado “racismo recreativo”, que ocorre quando alguém usa de “discriminação contra pessoas negras com intuito de diversão”.

“Vocês conseguem dimensionar o nível de monstruosidade que essas duas ‘desinfulenciadoras’ tiveram ao dar um macaco e uma banana para duas crianças e ainda postar nas redes sociais para os seus mais de 13 milhões de seguidores? Para ridicularizar duas crianças negras, para incitar essa discriminação perversa que nos tira o status de pessoa e nos animaliza como se fosse piada”, afirma Fayda.

O vídeo

Nas imagens, que viralizaram esta semana, a dupla presenteia as crianças com pacotes embrulhados, onde é perceptível ver a reação alegre dos pequenos. Em seguida, assim que é revelado o item, as crianças aparecem constrangidas com a ação. A primeira criança chega a mencionar que não gostou do “presente”, tendo como resposta de uma das influencers “ah, mas você gosta”. Apesar de ter sido removido do TikTok, o vídeo ainda circula nas redes sociais.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão do editor web em Oliberal.com, Felipe Saraiva)