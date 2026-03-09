Capa Jornal Amazônia
Incêndio destrói loja de motopeças e gera fumaça preta no Rio de Janeiro

Fogo de grandes proporções atingiu galpão em Ramos, na Zona Norte, e mobilizou dezenas de bombeiros na manhã desta segunda (9)

Hannah Franco
Incêndio em loja de motopeças gera fumaça preta no Rio de Janeiro. (Reprodução/TV Globo)

Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão da empresa de motopeças Motocriss na manhã desta segunda-feira (9), no bairro de Ramos, no Rio de Janeiro. As chamas provocaram uma intensa coluna de fumaça preta, que se espalhou pela região e chamou a atenção de moradores e motoristas que passavam pela área.

O imóvel fica na rua Bitencourt Sampaio, próximo à avenida Brasil, uma das principais vias expressas da cidade. Pouco antes das 7h, a fumaça já era visível de diferentes pontos da capital fluminense. Com o avanço do fogo, parte da estrutura do galpão chegou a desabar, espalhando destroços sobre construções próximas e aumentando a preocupação com a segurança na área.

Por volta das 8h40, cerca de 60 bombeiros de 14 quartéis atuavam na operação. Os agentes também retiraram moradores e animais de imóveis próximos, como forma de prevenir acidentes. As equipes trabalham para controlar o fogo e evitar que as chamas se espalhem para casas vizinhas.

A grande quantidade de fumaça provocou impactos no trânsito da região. Duas faixas da pista lateral da avenida Brasil, no sentido Centro, foram interditadas pouco depois das 8h30. O Centro de Operações Rio (COR) emitiu um alerta a motoristas sobre a redução da visibilidade nas proximidades do incêndio.

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver a fumaça encobrindo parte da via. Alguns motoristas que trafegavam por um viaduto próximo chegaram a voltar na contramão para evitar a cortina de fumaça.

A empresa Motocriss atua no comércio de motopeças e componentes automotivos. No local eram armazenados produtos e materiais inflamáveis, o que pode ter contribuído para a rápida propagação das chamas e da fumaça densa.

De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido. As causas do incêndio ainda são desconhecidas e devem ser investigadas pelas autoridades.

