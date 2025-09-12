Incêndio de grandes proporções atinge mata e força suspensão de aulas
Defesa Civil alerta moradores para evitar circulação na área atingida pelo fogo, que deixou fuligem e riscos no entorno
Um incêndio de grandes proporções atingiu, na tarde desta quinta-feira (11), uma área de mata próxima à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), em Lençóis Paulista (SP).
Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram por volta das 14h20 e se espalharam rapidamente por causa do vento e da baixa umidade. Ninguém ficou ferido, mas imóveis próximos foram evacuados.
No momento do incêndio, cerca de 80 alunos estavam na Apae. Todos foram retirados com segurança, usando máscaras e recebendo hidratação, antes de serem levados para casa em transporte escolar.
VEJA MAIS
Como medida preventiva, a prefeitura suspendeu as aulas nesta sexta-feira (12) em todas as escolas municipais, particulares e na própria Apae. O prédio da instituição ainda passará por limpeza devido à fuligem deixada pelas chamas.
(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA