Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Demanda por vacinas contra o sarampo aumenta 114% em 2025 até agosto, mostra levantamento

A aplicação de vacinas cresceu 114% nos primeiros oito meses deste ano.

Estadão Conteúdo

A divulgação de uma nota técnica pelo Ministério da Saúde alertando para uma escalada de casos de sarampo nas Américas puxou para cima a procura por exames e vacinas contra a doença, aponta levantamento feito pela Memed, plataforma de prescrição digital.

De janeiro a agosto, a demanda por exames relacionados ao sarampo aumentou 47% no período, em comparação com igual intervalo de 2024.

Já a aplicação de vacinas cresceu 114% nos primeiros oito meses deste ano.

Somente em São Paulo, houve crescimento de 58% no total de exames e de 110 em vacinas.

De acordo com a plataforma, a demanda por diagnósticos e vacinas relacionadas ao sarampo reflete a crescente preocupação da comunidade médica e da população em geral com a doença.

A procura se intensificou a partir de maio, coincidindo com a nota técnica do Ministério. No documento, a Pasta alerta para um crescimento de 11 vezes no número de ocorrências até a 16ª semana epidemiológica de 2025, encerrada em 19 de abril.

Ao todo, foram registrados 2.325 casos, incluindo quatro óbitos em países como Argentina, Bolívia, Canadá, México, Estados Unidos e Brasil.

Embora o Brasil tenha obtido a certificação internacional de área livre do sarampo, a circulação global do vírus aumenta o risco de reintrodução no País, especialmente por meio de "casos importados".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

SAÚDE

SARAMPO

vacina

demanda

Memed

estudo
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda