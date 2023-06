Homem tenta se livrar de abelhas e coloca fogo em carro de luxo

Um homem acabou incendiando acidentalmente um carro de luxo enquanto tentava afugentar um enxame de abelhas de sua casa. O caso ocorreu no município de Sorriso, localizado a aproximadamente 420 quilômetros de Cuiabá, a capital de Mato Grosso. Um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra o veículo ainda em chamas, e os bombeiros foram chamados para controlar o fogo. As informações foram relatadas pelo portal G1.

O homem responsável pelo incêndio estava tentando remover o enxame que havia se instalado no telhado de sua residência. No entanto, ao ser picado pelos insetos, ele acabou derrubando um objeto em chamas próximo ao veículo.

VEJA MAIS

Conforme noticiado pelo portal Minuto MT, o indivíduo e seu grupo entraram em contato com o Corpo de Bombeiros solicitando a remoção das abelhas. Contudo, devido ao horário, os bombeiros não puderam agir imediatamente, levando-os a tentar remover o enxame sem assistência profissional.

O incêndio resultou na destruição completa do veículo, e não foram fornecidas informações sobre o valor do prejuízo. Imagens do incidente podem ser encontradas nas redes sociais.