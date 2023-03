Casal descobre colmeia gigante dentro de casa após mel escorrer pela parede; vídeo

Um casal tomou um susto ao descobrir uma colmeia de quase 2 metros dentro da estrutura da própria casa. Os favos foram descobertos depois que mel começou a escorrer pelas paredes do imóvel. O caso aconteceu com Kate e Andrew Dempsey, em Kent, no Reino Unido.

Os moradores relataram que, no período em que compraram a residência, notaram algumas abelhas nas proximidades do local. Os insetos, entretanto, sumiram pouco depois e um cheiro doce começou a pairar no ar. Foi aí que o casal notou um líquido escuro na parte externa da residência. Ao quebrar as paredes, Kate viu que a umidade chegava a ser “comestível” e os dois constataram que se tratava de mel feito em uma colônia extremamente produtiva.

“Nunca tínhamos visto nada parecido. O volume da colmeia era enorme”, afirmou Kate, em entrevista à agência SWNS. “Quanto mais tábuas eram tiradas, mais favos eram encontrados”, afirmou.

O casal entrou em contato com um apicultor para fazer a retirada das colmeias, litros de mel e centenas de abelhas nas fases de ovo, larva e pupa. Mas o valor foi acima do esperado para o trabalho: cerca de 10 mil libras (ou R$ 64,2 mil, no câmbio atual).

Sem condições para pagar, o casal reuniu alguns amigos para fazer o serviço com as próprias mãos. O trabalho aconteceu dentro de um mês e foram usados 20 sacos de lixo para colocar os de favos de mel. Segundo o casal, ninguém saiu ferido ou picado. Veja o vídeo: