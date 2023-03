Homem é resgatado de sequestro após fazer sinal com a mão da carroceria de caminhonete

Um homem de 50 anos que estava amarrado e amordaçado dentro de sua própria caminhonete foi resgatado do sequestro após fazer sinal com a mão para um motorista que passava perto do veículo. Os sequestradores percorreram cerca de 60 km, passando por três cidades, com a vítima presa na caminhonete, mas três dos quatro suspeitos de participarem do crime acabaram presos após serem abordados pela polícia. O caso aconteceu na última sexta-feira, em Goiás.

A Polícia Militar (PM) abordou a caminhonete e resgatou o homem de 50 anos na BR-153. Os suspeitos teriam armado uma “emboscada” e sequestrado a vítima em Rialma. O sequestro durou mais de três horas.

“Eles ficaram dando voltas com ele entre Ceres e Rialma e, então, entraram em uma agência bancária. Lá eles sacaram R$ 2 mil. Na hora que eles tiraram o dinheiro, eles viram que tinha R$ 170 mil na conta. Aí resolveram ir para um motel em Itapaci para ameaçá-lo e pegar mais dinheiro”, conta o aspirante Derli Miranda Teles

Um jovem de 18 anos foi preso e dois adolescentes, de 16 e 17 anos, apreendidos. A PM ainda procura um quarto suspeito, que teria coordenado o sequestro.