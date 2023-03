Condenada por extorsão mediante sequestro é presa no Aeroporto de Belém

A Polícia Federal prendeu, no final da manhã deste sábado (25), uma mulher condenada pelo crime de extorsão mediante sequestro no Aeroporto Internacional de Belém. O voo da acusada saiu de Porto Velho (RO) e fez escala em Manaus (AM) antes de aterrissar na capital paraense. Ela foi abordada ainda dentro da aeronave.

A mulher foi abordada por volta de 11h25, quando foi informada sobre o mandado definitivo de prisão expedido pela 2ª Vara de Crimes Contra a Criança e Adolescente da Comarca da Capital (TJE/PA). O trânsito em julgado foi em 2021, com a pena de dez anos de prisão em regime inicialmente fechado.

Segundo a Polícia Federal, não há detalhes sobre as circunstâncias do crime que levou à condenação, porque os autos do processo estão indisponíveis. Sabe-se que a mulher chegou a ficar dois meses presa logo após a sentença, antes de passar a responder ao processo em liberdade, e que outra envolvida no sequestro também foi condenada, mas sem informações se já está presa.

Só em 2023, essa foi a décima terceira prisão feita pelo Núcleo de Polícia Aeroportuária da PF – a quinta no mês de março. A maioria foi de flagrante por tráfico de drogas e de mandados de prisão em aberto, por crimes diversos.